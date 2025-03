El comediante Brincos Dieras sorprendió a sus seguidores al revelar recientemente que sufre un seroma como consecuencia de una liposucción que se realizó en diciembre. Esta noticia generó preocupación entre sus fanáticos.

¿Qué es un seroma y por qué aparece después de una cirugía?

De acuerdo con el sitio especializado Oncosalud, los seromas son una complicación relativamente común después de una intervención quirúrgica, sobre todo en operaciones que implican una alteración significativa del tejido, como las cirugías estéticas, ortopédicas o abdominales.

"Si bien la mayoría de los seromas son inofensivos y tienden a desaparecer por sí solos, en algunos casos pueden provocar molestias considerables, infecciones o incluso requerir una nueva intervención quirúrgica", advierte el portal médico.

Asimismo, explican que un seroma consiste en una acumulación de líquido seroso, que se genera mientras el organismo sana y puede acumularse en los espacios vacíos que quedan tras la extracción de tejido.

Opciones de tratamiento para un seroma

El abordaje de un seroma depende de su tamaño, la duración y las molestias que cause. En muchos casos, el cuerpo lo reabsorbe de manera natural en cuestión de semanas. Sin embargo, cuando persiste o genera incomodidad, existen distintos tratamientos:

Drenaje con aguja: Se introduce una aguja para extraer el líquido acumulado, y si es necesario, se repite el procedimiento.

Compresión: Aplicar vendajes compresivos ayuda a reducir la formación de líquido y acelera su reabsorción.

Drenajes quirúrgicos: En algunas cirugías, se colocan drenajes durante la recuperación para evitar acumulaciones excesivas.

Cirugía correctiva: Si el seroma se encapsula y se convierte en un quiste fibroso, es posible que se requiera una operación para extraerlo completamente.

La confesión de Brincos Dieras

Brincos Dieras compartió detalles sobre su situación en una entrevista con Latin Lover, donde lo mencionó "en exclusiva".

"Me quité la panza, me hice una lipo ahora en diciembre", comentó el comediante.

Sin embargo, la recuperación no fue como esperaba y admitió que las complicaciones surgieron porque no siguió los cuidados necesarios: "Pero me fue mal porque no me cuidé", confesó.

Ante la sorpresa del entrevistador, el comediante explicó: "Se me hizo un seroma".

Debido a esta complicación, ha tenido que acudir con frecuencia al médico: "Me siguen sacando un líquido con sangre".

Detalló que, desde la cirugía, le han extraído aproximadamente 40 jeringas de líquido, ya que cada semana le retiran entre 4 y 5.

"Me sacaron 5 litros de grasa, pero como me traquetearon mucho, no pega", mencionó mientras le mostraba su abdomen al exluchador. "Ahorita traigo una bolita aquí y es pura sangre", agregó.

Finalmente, aunque aseguró que la recuperación ha sido difícil, sí ha notado cambios en su físico: "Me ha ido mal, pero sí se nota la diferencia, es que me miraba muy gordo en los vídeos".

BB