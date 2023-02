Luisito Comunica, en polémica sobre AIFA

Luego de que hace un par de día, el influencer Luisito Comunica visitó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y dijo quedar sorprendido con las instalaciones y que pudo ahorrar 30 mil pesos en un viaje, le llovieron las críticas donde internautas aseguraron que le pagaron por grabar ese video y él responde.

Por medio de YouTube, el creador de contenido mostró cada zona del nuevo aeropuerto, ubicado en el Estado de México. "Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional (AICM), por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos; estos mismos vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando algo así como 7 mil pesos", señaló Luisito en el primer video.

"Uno ya no puede decir ni algo bueno ni algo malo de su propio país, porque ya a huevo alguien le pagó. (...) Uno no puede decir algo bueno porque te pagaron por ese algo bueno. Uno no puede decir algo malo porque ya le pagó la oposición por decir algo malo. No me pagaron. Yo pagué por volar, yo pagué por grabar ese video", dijo entre risas el creador de contenido.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre el AIFA?

El influencer dijo algunos puntos a favor y en contra del AIFA. "En general, a mí me ha gustado mucho, es muy bonito, es moderno, es eficiente y ya veremos en el futuro como sigue esta situación".

Finalmente, consideró que es muy caro y tardado llegar al AIFA, pues gastó alrededor de 500 pesos. "Hay que decirlo como es, el nuevo aeropuerto si está mucho más lejos que el anterior (AICM). Normalmente, al aeropuerto tradicional yo me hago de 20 a 30 minutos, mientras que en el AIFA llegó en una hora. Si me fuera en Uber al AICM me cuesta como 180 o 200 pesos; al nuevo aeropuerto me sale arriba de 500 pesos, pero más allá del ahorro que yo tuve, tal vez valga la pena".

FS