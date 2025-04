Luis R. Conriquez deja los corridos y Adrián Marcelo enciende el debate con una polémica reflexión

El pasado 11 de abril, Luis R. Conriquez sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de Instagram que dejará de cantar corridos. En su mensaje, el intérprete sonorense reconoció que no es fácil alejarse del género que lo consolidó, pero señaló que ha decidido sumarse a una nueva etapa profesional: “Se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante”, escribió.

La decisión llega en un contexto en el que los corridos, especialmente los de contenido relacionado con la llamada narcocultura, han sido objeto de debate social y político en México. La postura de Conriquez fue bien recibida por algunos sectores, aunque también provocó diversas opiniones en redes.

Uno de los comentarios más destacados fue el del youtuber y comunicador Adrián Marcelo, quien compartió una dura reflexión sobre el trasfondo de esta tendencia. “Hay una parte de la ‘cancelación’ de los corridos que no me gusta y tiene que ver con la censura, pero lo que más me puede es que utilicen la 'narcocultura' para eximir su responsabilidad como padres", expresó el polémico personaje.

Hay una parte de la “cancelación” de los corridos que no me gusta y tiene que ver con la censura, pero lo que más me puede es que utilicen la narcocultura para eximir su responsabilidad como padres. A un hijo BIEN educado, lo puedes exponer a cualquier tipo de letra, videojuego,…— adrián marcelo (@adrianm10) April 15, 2025

El regiomontano defendió que la educación comienza en casa y que un hijo bien guiado puede estar expuesto a cualquier tipo de contenido sin replicarlo en la vida real. En su crítica más fuerte, afirmó: “A México no lo tienen empinado unos cabrones cantando corridos, lo tienen empinado los padres mediocres y ausentes”.

La salida de Conriquez del género y los comentarios de Marcelo reavivan una conversación sobre el impacto de la música en la sociedad y el verdadero origen de los problemas que afectan a las nuevas generaciones.

