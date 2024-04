Luis Miguel reacciona al nuevo tema de Matisse que lleva su nombre

La banda mexicana Matisse, integrada por Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, ha generado intriga entre sus fans con el lanzamiento de su nueva canción "Luis Miguel", la cual hace alusión al icónico cantante mexicano y ha despertado gran interés debido a su destacada carrera en la música.

El tema, que casi alcanza las 300 mil vistas en Youtube, recibió buenos comentarios por parte de los internautas, y despertó el interés de quienes escuchan por primera vez a los intérpretes gracias a esta nueva canción. Además, llegó hasta los oídos de la voz detrás de "La Bikina", quien incluso se declaró fanático de los jóvenes talentos.

A través de Instagram, Pablo, que también es compositor, compartió la captura de la conversación que tuvo con Luis Miguel, acompañada de un mensaje que expresaba su incredulidad: "No me lo creo". En la publicación, añadió corazones sobre la imagen y etiquetó a Mickey. En el mensaje, el "Astro Rey" explicó que no suele utilizar las redes sociales, pero que esta vez se tomó el atrevimiento de felicitarlos por la canción que lleva su nombre. "¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo que me declaro gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales", externó.

Hasta el momento, ninguno de los otros integrantes de Matisse ha reaccionado a la opinión del sol sobre el tema. No obstante, los fanáticos han celebrado la interacción entre las celebridades y han dejado orgullosos comentarios en el video oficial de "Luis Miguel" en Youtube.

ESPECIAL.

Esto dice la canción "Luis Miguel":

"Es viernes y te extraño mucho

No ha pasado ni un minuto que no piense en ti

Que no piense en ti

Estar sin ti ha pegado duro

Ya dime si hay algún conjuro

Para no verte en todas partes

Para que pueda olvidarte

Apenas va un día y ya siento el vacío que dejaste aquí

No sé si volveré a dormir

Yo por ti todo lo daría

Aunque te vayas de mi vida

¿Por qué tú me dejaste aquí? (¡Woah!)

No sé si volveré a dormir

Esto yo no lo merecía

Se te olvidó que te quería

Y me dejaste con tu adiós estas heridas

Y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas

A todo volumen, que todos escuchen

Que en esta casa de amor hoy se sufre".

