Tras muchos años de ausencia, Luis Miguel regresó a los escenarios en una gira monumental que inició hace unas semanas en Argentina, y que recorrerá las grandes ciudades de América del Sur.

El retorno del "Sol" ha sido un evento bastante mediático, al grado en que incluso se llegó a especular que quien cantaba en los conciertos no era él, sino un doble, y que Luismi se mostraba demacrado y cansado en sus presentaciones.

Lo que es cierto es que el cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Chile, según reportaron medios locales, a causa de una fuerte gripa que ya llevaba arrastrando desde tiempo atrás.

Según informaron medios chilenos, algunos fanáticos del cantante ya se habían percatado de que el desempeño vocal de Luis Miguel no era el mejor, y que notaron que se le dificultaba la voz durante sus conciertos. No obstante, se puntualiza que la hospitalización no tiene relación con las sospechas que se han generado derivadas al desempeño de "El Sol", sino que tiene que ver con su gripa.

Esta hospitalización ha llevado a los fanáticos a preguntarse si la gira de Luis Miguel será pospuesta en lo que el cantante recupera su salud. De acuerdo con Cecilia Gutiérrez, periodista chilena, el cantante mexicano se encuentra fuera de peligro, y por el momento no existen riesgos de que sus presentaciones sean canceladas.

Ni Luis Miguel ni su equipo han hecho declaraciones al respecto.

FS