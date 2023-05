El canadiense Michael Bublé volverá a México en octubre para presentar su "Higher Tour", por lo que aprovechó una entrevista en la que promocionó su gira para revelar que es un gran fanático de Luis Miguel, a tal grado que le ha insistido al mánager del "Sol de México", en más de una ocasión, para poder colaborar con el intérprete de "Ahora te puedes marchar", sin obtener hasta ahora ninguna respuesta. Sin embargo, no pierde las esperanzas, pues asegura que colaborar con "Luismi" se ha convertido en todo un sueño para él.

Michael Bublé, famoso por interpretar temas como "Feeling good" y "Everything", volverá a México, luego de tres años de ausencia, presentándose en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey, en próximo mes de octubre, por lo que entabló una conversación con "Ventaneando" para detallar algunos pormenores de la gira que ya emprendió, pero que, actualmente, se encuentra aún lejos de nuestro territorio, pues este fin de semana se presentó en la región europea de Dublin.

El intérprete de 47 años confesó el entusiasmo que le causaba visitar al país, debido a que asegura guardar muy buenos recuerdos de su infancia y México, debido a que su padre los llevaba a él y a su familia a vacacionar por diferentes partes de la República Mexicana en fechas muy significativas como la Navidad: "Es uno de mis países favoritos, primero porque tengo muchos lindos recuerdos de mis viajes cuando era niño, a mi papá le encantaba llevarnos a Puerto Vallarta, pasamos varias Navidad allá e, incluso, en Acapulco".

Pero este no es el único gusto que Bublé guarda por México, pues confesó ser un gran fanático del "Sol de México", y todo gracias a su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, pues fue ella quien le enseñó las canciones de Luis Miguel y su obsesión por el cantante, pues asegura que su admiración por él que no se perdió ni un capítulo de su bioserie, lo que hizo que poco a poco conquistará también los oídos del canadiense y, ahora, uno de sus grandes sueños a cumplir el cantar al lado del intérprete de "La bikina".

"Soy su gran fan, creo que él y yo siempre estaremos involucrados, sabes cuantas conversaciones hemos tenido con su mánager 'Diciéndole que soy su fan, que me encanta su voz, que mi esposa fue adicta a su bioserie", detalló.

Además, el músico de 47 años reveló que ambos se enteraron de algunos detalles de la vida amorosa de "Luismi", a través de su serie, pues ninguno sabía que había sostenido una relación con Mariah Carey, sin embargo, las diferencias de pronunciación generaron una confusión entre ambos, pensando que cada uno se refería a una persona distinta.

"Una vez me dijo: 'No sabía que Luis Miguel anduvo con María Care' y yo le decía: 'No sé quién es María Care' y después vi el show y me di cuenta de que estaba hablando de Mariah Carey y le dije '¿Estabas hablando de Mariah Carey?' Y me dijo 'No, no, no se llama Mariah Carey se llama María Care', dijo entre risas y con un poco de español al programa de espectáculos.

