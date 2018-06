Luis Fonsi se sumerge en el mar de “Calypso”

Con la intención de pegar un “hit” en el mundo de la música, Luis Fonsi presenta “Calypso”, sencillo para el cual buscó una voz con influencias caribeñas que encontró en la rapera británica de origen jamaiquino Stefflon Don.

“Conozco su trabajo desde hace tiempo”, anota Fonsi en encuentro con los medios. “Me pareció que era una combinación interesante para esta canción que reúne ritmos caribeños, ritmos africanos, ritmos isleños tropicales”.

El video del tema fue filmado en la diminuta isla de Palominitos en Puerto Rico, con una idílica playa como aquellas donde el cantautor boricua solía ir cada fin de semana cuando era niño. “Me parecía muy importante regresar a mi isla y seguir mostrando un poquito de los encantos del lugar donde yo nací, (que) me inspiró a ser cantante”.

“Calypso” formará parte del álbum que planea lanzar en la segunda mitad del año. Llega tras su popular sencillo con Demi Lovato “Échame la culpa” y reafirma el gusto que tiene Fonsi por trabajar con intérpretes femeninas.

“Me gusta colaborar con chicas, me gusta escribir con chicas, me gusta cantar con chicas” señala, quien coescribió su megaéxito “Despacito” con la panameña Erika Ender antes de invitar a Daddy Yankee al proyecto.

“Especialmente en la composición me parece que el punto de vista de la mujer para completar una idea, para completar una historia de amor, es importante”, explicó. “Sobre todo porque cuando yo hablo de amor estoy pensando en una mujer y a la hora de escribir me da un poquito de tranquilidad tener ese punto de vista”.

Además de toques afrocaribeños y de funk brasileño, “Calypso” tiene mezclas y beats propios de la música electrónica. “Me encanta la música electrónica. He ido al Ultra en Miami, tengo muchos amigos que son DJ”, dijo el boricua, quien colaboró el año pasado en la canción “Wave Your Flag”, del DJ holandés Afrojack, cuyo video fue filmado en la Ciudad de México, Mérida, la Riviera Maya y Monterrey.

“Lo que me emociona es que las canciones no deben tener un sello de un género específico, es una fusión y es lo que he estado haciendo durante estos últimos dos años”.

“Despacito” mezcla reggaetón, salsa, ritmos tropicales y pop; mientras que “Échame la culpa” incluye música urbana y vallenato. “Calypso”, además de rap y toques electrónicos.

Fonsi recién visitó Ecuador, donde el jueves se presentó en Quito antes de presentarse el sábado en Guayaquil. Tras esto viajará a Marruecos, Vietnam, Túnez, Rumania y España, donde tiene viarias fechas de conciertos. En todos los países los fans ansían escuchar “Despacito”, la canción con el video más popular de la historia en YouTube, donde supera cinco mil 200 millones de vistas desde su estreno en enero del 2017.