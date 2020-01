Ludwika Paleta es homenajeada por tres décadas de carrera

Ludwika Paleta fue homenajeada por sus 30 años de carrera, durante la función de la puesta en escena "Perfectos desconocidos", en la cual participa; ahí la actriz compartió algunas de las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera.

Paleta aseguró que luego de tres décadas, nunca ha pensado en la posibilidad de dedicarse a otra cosa, pese a los momentos y la manera en que algunas veces las muestran algunas publicaciones.

La actriz destacó que se siente realmente afortunada de haber encontrado la carrera que la apasiona, "cuando eres niño no entiendes muy bien lo que es la fama, sin embargo hoy en día puedo decir que aprendí a separar mi vida personal de lo profesional y disfruto todo".

Por lo que comentó que, pese a que muchas veces las publicaciones la muestran de una manera, ella ésta consciente de que no es así y que sólo su familia y sus amigos saben cómo es en realidad, "he tenido una carrera de cosas buenas y me siento afortunada".

Aunque no tiene recuerdos malos, sí reconoce que ha participado en proyectos que no le agradan, "pero si no tuvieras errores, no podrías tomar mejores decisiones que te ayudarían a crecer".

Paleta inició su carrera en la telenovela Carrusel y a diferencia de muchos otros actores, ella no siente que la profesión le haya robado la infancia, "siempre nos cuidaron mucho y teníamos que ir a la escuela, además de que teníamos tiempo para jugar".

"No tuve una infancia usual, pero no creo que me haya perdido de algo, porque también viví cosas que otros pequeños no viven a esa edad. Siempre nos dejaron ser niños en las producciones", explico la actriz, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria de manos de su hermana Dominika Paleta y los actores Rodrigo y Hernán Mendoza.

