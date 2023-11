En los estrenos de cine una de las películas esperadas por muchos es Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, la cual ya está en las salas de cine de la ciudad.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Conoce esta nueva historia de acción, aventura y drama, que es funciona como precuela de la saga Los juegos del hambre. La trama comienza 64 años antes de que Katniss Everdeen fuera voluntaria como Tributo, y décadas antes de que Coriolanus Snow se convirtiera en el tiránico Presidente de Panem.

La nueva aventura cinematográfica sigue al joven Coriolanus, la última esperanza de la antes orgullosa familia Snow, cuyo fracasado linaje ha conjurado una caída de la gloria en el Capitolio de la posguerra. Al ver su sustento vital amenazado, Snow acepta renuente la tarea de mentor de Lucy Gray Baird, un tributo del empobrecido Distrito 12 en los Décimos Juegos del Hambre.

Pero luego de que los encantos de Lucy Gray cautivan la audiencia de Panem, Snow ve una oportunidad de dar un vuelco a la suerte de ambos. Viendo todo por lo que ha trabajado amenazado, Snow se une con Lucy Gray para cambiar la suerte a su favor. Luchando contra sus instintos tanto malos como buenos, Snow se embarca en una carrera contra el tiempo para sobrevivir y revelar si es que finalmente se convertirá en pájaro cantor... o en serpiente.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes ofrece un panorama original que lleva la serie a territorio inexplorado a la vez que permanece temáticamente conectado a las otras películas de la franquicia.

La precuela examina el pasado de Panem y desentierra toda la rica historia referenciada en las antiguas películas a través de los ojos del joven Coriolanus Snow, cuya historia se vuelve la línea directa a través de las previas películas de Los juegos del hambre.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)

De Francis Lawrence.

Con Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Viola Davis, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman.

Estados Unidos, 2023.

