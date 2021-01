"Los Simpson" predicen a Kamala Harris como vicepresidente

Los Simpsons lo volvieron a hacer. La serie creada por Matt Groening se hizo tendencia en las redes sociales luego de que "predijeran" a Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos.

Usuarios recordaron el capítulo llamado "Bart to the Future", donde Lisa Simpson se convierte en presidente después de Donald Trump. Sin embargo esta similitud no fue la única, ya que en el episodio la hija de Homero luce un traje color morado, mismo que usó Harris durante la ceremonia de investudura de Joe Biden este miércoles.

Lisa Simpson Presidente // Kamala Harris Vicepresidente. Kamala Harris es Lisa Simpson. Los Simpson lo hicieron otra vez. #InaugurationDay pic.twitter.com/GpsaUcShNM — Ariel Guevara (@Ariel15AG) January 20, 2021

Ya lo de los Simpsons me está dando miedo pic.twitter.com/Dj52Bkf26Y — Javierhalamadrid (@Javierito321) January 20, 2021

En la escena en la que se le están mostrando los resultados financieros del país, se menciona a Trump y la tremenda crisis después de su legislatura.

Este capítulo fue emitido 19 de marzo del año 2000 en Estados Unidos.

Ataque al Capitolio

Tras el ataque al Capitolio en Estados Unidos, usuarios reaccionaron y señalaron que esto había ocurrido en otro capítulo de “Los Simpsons”.

Los usuarios refieren, particularmente, a dos capítulos, el primero es el capítulo 18 de la séptima temporada, titulado "El día que murió la violencia", en donde se muestra una "protesta" en las escaleras del Capitolio en donde leyes y reformas entran cargando bombas, armas y quemando banderas.

El otro episodio es del especial de "La Casita del horror XXXI", que es una tradición de la noche de brujas. En este capítulo se puede ver a “Homero Simpson” en la azotea de su casa, bebiendo cerveza, mientras carga una escopeta y todo está en llamas a su alrededor, lo que llama más la atención es que esa escena transcurre el 20 de enero del 2021 que es el día que Joe Biden tendrá su inaguración.

