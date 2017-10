Los Pericos, 30 años de buena vibra

Durante el segundo día de actividades del Festival Coordenada —el sábado 21 de octubre— la banda argentina Los Pericos llegará a Trasloma para presentar lo mejor de su repertorio ahora que están celebrando 30 años de música y la salida de un CD+DVD grabado en vivo al que llamaron “3000 Vivos”. La agrupación estará en el escenario AT&T de 19:50 a 20:40 horas.

3000 VIVOS! Ya disponible en todas las disquerías y tiendas digitales. Podés conseguirlo acá ��https://t.co/ry9rIiD11z pic.twitter.com/ABysXQagYH — Los Pericos (@pericosreggae) 6 de octubre de 2017

Willie Valentinis comparte en entrevista esas emociones de sacar un nuevo material y de llegar con él a Guadalajara, después del éxito que fue “Soundamérica”. Ahora en “3000 Vivos” incluyen colaboraciones con Carla Morrison en el tema “Anónimos”, con Magic! en los temas “No way”, “Waitin” y “Caliente”, finalmente también con Dr. Shenka con “No me pares”.

“Fue un año muy movido para nosotros, muy emocionante, la salida de ‘Soundamérica’ nos trajo mucha felicidad, nos dio el premio Gardel de la música en Argentina, celebramos ahora nuestros 30 años y fuimos a Ciudad de México a grabar lo que salió en estos días, nuestro primer álbum en vivo con DVD —3000 Vivos— con invitados especiales, la verdad es que es increíble, ya lo pueden ver por YouTube, ya está en las tiendas también, estamos contentos con el resultado del disco nuevo y felices de volver a Guadalajara a presentarlo a tocar y hacer nuestro repaso de los 30 años”.

Durante su presentación en el Coordenada, la banda también tocará los temas de “Soundamérica”, disco del que no tuvieron la oportunidad de tocarlo en la ciudad. Reconoce Willie que hoy día los festivales son encuentros muy importantes para los públicos donde se pueden escuchar diversos géneros y estilos.

“Nos encantan (los festivales). En lo particular, Guadalajara fue la primera ciudad que nos recibió con los brazos abiertos, en el año 95 nuestro primer bastión en México fue en Guadalajara y tenemos una afinidad y un cariño muy especial con la gente de la ciudad. Y los festivales, siempre son buenísimos, ves a mucha gente de la que no habías tenido la oportunidad de frecuentar, también llegas a un público diferente y la gente está feliz porque ve muchos grupos a la vez. En particular México tiene muchos festivales increíbles, nosotros hemos estado en varios de ellos”.

Para Los Pericos, llegar a 30 años de carrera es una proeza que habla del cariño que les tiene el público. “Estás agradecido de que la gente te haya acompañado durante tantos años, nosotros tenemos una carrera muy rara, muy particular, nuestro primer disco fue el más vendido de la Argentina ese año, no fuimos un grupo que tardó en hacerse conocer y fueron 30 años ininterrumpidos de la gente acompañándonos, con cambios, con cosas, toda la vida crecimos juntos, es un mérito, es un logro haber llegado y una felicidad. Las palabras que me salen son de agradecimiento para la gente”.

Próxima presentación a beneficio

Para su presentación en el Plaza Condesa de la Ciudad de México, donarán toda la taquilla a los afectados por el sismo del centro del país el pasado 19 de septiembre. La fecha es el 28 de octubre a las 20:00 horas. “Estamos al tanto de todo lo que pasó, acá en Argentina hubo una repercusión muy grande. Tenemos muchos amigos que hemos logrado a lo largo de los años (en México) y mucha gente de Argentina que también vive allá, acá se seguía todo, era tipo cadena nacional y todo lo que recaudemos del Plaza Condesa lo vamos a donar, nuestra intención es ayudar y sumar. Este pueblo lo único que ha hecho con nosotros es darnos señales de afecto y abrirnos sus puertas”. Los Pericos, antes de llegar a México, también estarán en Honduras, Costa Rica y Nicaragua, luego van a Orlando y Miami, vuelven a Argentina para hacer la presentación oficial del disco en vivo.