Los “Intrusos” se apoderan de la TV

Un nuevo programa que abordará lo mejor de la farándula se está cocinando para el canal Nu9ve, llegará bajo un formato ya conocido, pero con una fórmula probada que conjunta a viejos conocidos en esta materia.

Se trata de “Intrusos”, un show que contará con la conducción de Juan José Origel —quien anunció que cuando finalicen las transmisiones de este proyecto se retirará definitivamente de la pantall chica—, Aurora Valle, Martha Figueroa y Maca Carriedo; todos bajo la producción de Carmen Armendáriz.

Es Aurora Valle quien en propia voz dio un adelanto de su participación en el programa de espectáculos. “En ‘Intrusos’ la gente podrá ver lo que cada uno de nosotros tiene para ofrecer. De hecho, esa fue una de mis condicionantes para entrar al proyecto, porque cuando Carmen (Armendáriz, productora) me habló no lo pensé mucho, pero le pedí que me diera chance de hacer entrevistas, porque eso es lo mío, lo que me encanta hacer. Obviamente me dijo que sí. Además, creo que cada quien tiene algo distinto que aportar; en mi caso, el tiempo me ha dado la capacidad de conocer cómo entrevistar a los diferentes artistas y hasta conocer cómo piensan. No somos ningunos improvisados”.

Pese a que Aurora ya tenía en mente otros proyectos, no dudó en tomar esta oportunidad, pues dice que este es su elemento y es donde mejor se desenvuelve. “Cuando me buscan para este proyecto no me tardé ni una hora en dar el sí, es más, ni siquiera habíamos hablado de dinero, cuando ya había dicho que le entraba. Tenía otros proyectos andando, pero no eran de espectáculos, y aunque me gustaban, este proyecto me convenció porque es lo mío y lo que me gusta hacer”.

Las expectativas altas no son algo que le guste a Aurora Valle, que aunque las tiene, prefiere trabajar para lograr los resultados que busca. “No me gusta tener expectativas muy altas, porque entre más grandes suelen ser, más grande es la decepción. Pero creo que todos en este nuevo proyecto estamos enfocados en hacer lo que sabemos y seguramente eso le va a dar éxito a este programa, que evidentemente es lo que todos buscamos”.

A los televidentes de cierto segmento les gusta este formato, pero, ¿qué es lo que pueden esperar de ‘Intrusos’? “Yo creo que más que esperar algo la gente nos debe de dar su confianza, es todo lo que pedimos, una oportunidad para demostrarles que durante hora y media la van a pasar bien, con buena conducción y entrevistas únicas. También seguramente habrá discusiones, porque cada uno de nosotros tiene puntos de vista diferentes y seguro habrá polémica, que tanto le gusta a quienes ven estos programas”.

TOMA NOTA

¡No te lo pierdas!

“Intrusos”, a partir del lunes 9 de julio a las 18:00 horas por el canal Nu9ve; repeticiones el mismo día en el canal TLNovelas a las 22:00 de lunes a viernes.