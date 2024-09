'Los Goonies 2': Se aclaran los rumores sobre la secuela de la icónica cinta de los 80

"Los Goonies" es una película de culto de los años 80 que ha trascendido su época gracias a su originalidad y representación auténtica de la infancia. Con un grupo de personajes memorables, la película cautivó a millones a nivel mundial y se convirtió en un icono cultural. Tras diversas especulaciones de una segunda entrega, dos de sus actores de reparto salieron a aclarar todos los rumores. Entérate de los detalles a continuación.

"Los Goonies" es una clásica cinta de aventuras y comedia estadounidense de 1985 dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg. La película sigue la historia de un grupo de niños adolescentes que se llaman a sí mismos "Los Goonies" y que viven en un barrio de clase trabajadora en Astoria, Oregón.

Los rumores de una posible secuela sorprendieron a muchos, debido a que la primera entrega sigue siendo una obra relevante y popular, simbolizando la esencia de la aventura y la infancia de una generación. Sin embargo, recientemente dos de los protagonistas de la cinta lo desmintieron rotundamente.

Martha Plimpton, quien interpretara a Stef Steinbrenner, recurrió a Instagram para aclarar la situación. En una publicación la actriz escribió: “Gente, no hay guión de Goonies 2, no hay nadie ‘vinculado’, Spielberg no va a dirigir, no es real”.

Por su parte Corey Feldman, el inolvidable Clark “Mouth” Devereaux, utilizó su cuenta en X para despejar cualquier duda. El actor publicó: “¿#GOONIES2 es real? A todos los que me están preguntando... ¡Puedo decirles oficialmente que 100% no! No tengo información de que una secuela esté en proceso”.

Lamentablemente para los fans de la emotiva cinta, se apagaron las esperanzas de ver una continuación del filme de aventuras y humor que cautivó a una toda generación.

