Los Globos de Oro: Las consecuencias de su comportamiento poco ético ¿Qué está pasando con ellos?

Los Globos de Oro perdieron su ceremonia de premios televisada tras las críticas que recibieron anteriormente, por su parte la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) continuo con el anuncio de los nominados a sus premios de cine y televisión.

Como han acostumbrado durante años, reunieron a los periodistas en el Beverly Hilton para anunciar las nominaciones para la 79a edición de los Globos de Oro; a diferencia de otros años esta vez no hubo celebraciones por parte de los famosos, Hollywood se mostró mayormente indiferente.

Los cambios fueron evidentes, otros años son varias estrellas de cine anunciando las nominaciones, en esta ocasión fue Snoop Dogg quién hizo el anuncio con gafas de sol y sombrero rojo en una transmisión en vivo en el canal de youtube oficial de los Globos De Oro.

Los críticos han dicho que es muy pronto para que todo funcione como de costumbre, incluso algunos preferirían que el premio se fuera definitivamente.

La HFPA eliminó su requisito de que las películas se presenten para ser consideradas en las nominaciones luego de que muchos estudios de cine, firmas de relaciones públicas y talentos importantes del medio, han decidido no involucrarse con la asociación.

¿Cuáles fueron las nominaciones de los Globos de oro?

Las nominaciones fueron a famosos como Will Smith ("King Richard"), Kristen Stewart ("Spencer"), la gran revelación de "West Side Story" Rachel Zegler, Leonardo DiCaprio ("Don't Look Up"), Denzel Washington ("La tragedia de Macbeth"), Ben Affleck ("The Tender Bar") y Lady Gaga ("House of Gucci").

Las candidaturas a mejor película de drama fueron para el western gótico de Jane Campion "The Power of the Dog", la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve "Dune", el drama familiar "CODA", la película biográfica de tenis sobre Reinaldo Marcus Green "King Richard" y la cinta autobiográfica de Kenneth Branagh, "Belfast".

Las nominadas a mejor película de comedia o musical fueron: la comedia apocalíptica de Adam McKay "Don't Look Up", la comedia de Paul Thomas Anderson ubicada en el Valle de San Fernando durante los años 70 "Licorice Pizza", "West Side Story" de Steven Spielberg, "Tick, Tick ... Boom!" de Lin-Manuel Miranda y "Cyrano" de Joe Wright.

No hay honores por las nominaciones de los Globos de Oro

Estas nominaciones generaron un gran movimiento entre los nominados o sus estudios, habría celebridades divulgando el triunfo en redes sociales y en medios de comunicación, pero ningún nominado celebró su nominación inmediatamente de manera pública.

Ha dicho la recién elegida presidenta Helen Hoehne, que durante los últimos nueve meses desde su gala de 2021 se reformado, agregando un director de diversidad que ha revisado su junta directiva, ha incorporado seis periodistas negros y actualizó su codigo de conducta; así mimo hicieros una sociedad con la “National Association for the Advancement of Colored People” (La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) de cinco años.

"Este ha sido un año de cambio y reflexión para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood", dijo Hoehne.

Pero ¿a qué se debe la crisis de los Globos de Oro?

Luego de que el diario “Los Angeles Time” cuestionara el comportamiento poco ético de la HFPA y revelar que sus 87 miembros votantes no había ningún periodista negro, los estudios boicotearon los Globos y más de 100 firmas dijeron que sus clientes no participarian en las nominaciones hasta que la HFPA hciera un cambio, inlcuso Tom Cruise envió sus tres Globos de vuelta a la asociasión.

Aunque la cadena de televisión de los Globo desde hace mucho, ha dicho que no transmitirá los premios, los premios se han fijado para el 9 de enero y no se tienen detalles de cómo sería la ceremonia.

El hueco que dejan los Globos ha tratado de ser llenado por los Critic Choice Award, buscaron que su transmisión por televisión se realice en el habitual lugar de los Globos, el Beverly Hilton pero esta propuesta fracasó, sin embargo han anunciado a sus nominados el mismo día que los Globos y serán transmitidos por TBS Y CW.

En gran medida los Globos de Oro eran tan importantes por su transmisión en televisión en vivo, siendo, año con año uno de los programas más vistos en Estados Unidos por lo mismo queda la incertidumbre; así mismo el evento servían como promoción para aspirantes a premios que aparecerían en la pantalla grande en diciembre, sin embargo este año su utilidad se ha visto afectada junto a su popularidad.

