Los Cadetes de Linares sufren fuerte accidente automovilístico

El grupo Los Cadetes de Linares sufrió un accidente automovilístico después de haberse presentado en un evento en Guanajuato. Su líder Homero Guerrero Jr. fue el único de los integrantes a bordo que sufrió una fuerte afectación.

Una valla metálica de contención atravesó el coche en el que la agrupación se transportaba, la unidad quedó destruida después de que la parte de adelante fuera perforada debajo del cofre. Por el impacto, las puertas se desprendieron.

A través de su cuenta de Facebook compartieron un video donde se puede ver a Guerrero en una camilla y con vendaje en la cabeza, pero consciente y él mismo dio detalles de lo ocurrido.

"Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en la ambulancia. El accidente fue en Guanajuato, íbamos nueve y 'nomás' a mí me tocó, pero bendito sea Dios me dio otra oportunidad, les vamos a subir fotos del accidente. Les pido una oración por mí", dijo Homero Guerrero.

"Rumbo a Monterrey, toda la gente se preguntaba por nosotros, por toda la agrupación, gracias a Dios estamos bien, un poco golpeados, pero todo bien. Gracias a todos los fans por preocuparse, por sus buenos deseos y sus oraciones", aseguró uno de los integrantes.

Formados en 1974 como un dúo, hoy son uno de los grupos más representativos de la música norteña.

AF