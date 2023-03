Lorena Herrera y Lyn May: ¡Hay tiro! Las famosas se hacen de palabras por los atuendos que utilizan en sus shows

Una nueva pelea entre mujeres del mundo del espectáculo ha surgido, se trata de Lorena Herrea y Lyn May quienes se hicieron de palabras por los vestuarios que utilizan cada una de las famosas en sus shows.

Todo el pleito empezó cuando la Lyn May dio una entrevista para el programa "Venga la Alegría" en donde declaró había sido víctima de un robo, pues durante un viaje que realizó le abrieron su maleta para robarle joyas y vestidos valuados en cantidades millonarias, además de un anillo que le regaló su esposo y un vestuario que en total sumaría la cantidad de 250 mil pesos.

Lyn aprovechó ese momento y se lanzó contra Lorena Herrera, de quien aseguró que no solo la sinaloense no baila, sino que no invierte los recursos suficientes para ofrecer un espectáculo de calidad, además de que utiliza vestidos de mil pesos, mismos que consideró que lucen algo corrientes.

Lorena Herrera le responde a Lyn

Y ahora, la actriz mexicana ya respondió a los dichos de Lyn asegurando que aunque, efectivamente, no invierte grandes cantidades de dinero en sus atuendos, aseguró que los diseña ella misma para que luzcan tal y como se los imagina, pues siempre busca entregar el mejor espectáculo a sus fans.

Pero esto no fue el único aspecto en el que reparó la estrella de "Siempre divas", sino que destacó que no necesitaba de vestuarios millonarios para lucir despampanante, debido que era un gran personalidad y presencia lo que la hacía destacar:

"Cuando tiene una percha tan correcta no tiene qué invertirle uno tanto en la producción...cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marcas", indicó.

Además, destacó que parecía que la vedette estaba muy bien enterada de los pormenores de la producción de sus shows y otros detalles, ya que aseguraba la cantidad que gastaba en ropa:

"Gracias a Dios no invierto tanto, pero lo que me pongo se me ve bien...", reiteró y cuestionó: "¿Ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿acaso ella los paga? ¿ve mi factura?", precisó.

Herrera volverá a las telenovelas

Eso no fue todo, pues Herrera, que hace unos días dijo que pronto volverá a las telenovelas, confesó que siempre soñó con diseñar ropa por lo que se denominó como una "diseñadora frustrada", mismo motivo por el que la actriz siempre está pendiente de cada detalle relacionado con la ropa que utiliza arriba de los escenarios.

Finalmente, expresó que no tomaba personales las declaraciones de Lyn, debido a que ella suele hacer comentarios de esa clase habitualmente para causar revuelo en televisión.

MF