Loki: De villano a anti-héroe, de anti-héroe a Dios

El Universo Cinematográfico de Marvel ha sido sin duda una franquicia que, desde el estreno de Iron Man en 2008, cambió por completo el género cinematográfico de las películas de súper héoes.

El entrelazar una infinidad de películas ha sido uno de los factores por los que éstas han sido tan taquilleras, y por lo que sus protagonistas se han convertido en los actores mejor pagados de Hollywood.

"Loki" temporada 1. CORTESÍA/ Disney +

Para quienes se hayan perdido algunas de las películas del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) suele sonar aterrador adentrarse en este mundo, ya que para entender al cien por ciento una película reciente de Marvel habría que tener el suficiente contexto. Por si fuera poco, cuando Disney adquirió Marvel, la plataforma comenzó a crear series originales que siguen la historia de personajes a los que no se les dio el suficiente protagonismo en las películas.

Si se me permite hablar en primera persona, aquí entro yo, que hasta hace poco había visto solo un par de películas de Marvel en contra de mi voluntad. Sin embargo en 2021 se estrenó la serie “Wandavision”, una propuesta bastante interesante donde dos personajes secundarios del MCU, Wanda y Vision, hacen homenaje a las sitcom de diferentes épocas. Cada episodio está inspirado en una década diferente, un concepto fascinante. Sin embargo, para entender al cien por ciento haría falta contexto.

"Loki" temporada 2. CORTESÍA/ Disney +

Para entender el por qué de ciertos acontecimientos de la serie habría que ver las 500 películas (no sé cuántas sean) del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Y qué hice? Pues las vi. Invertí el mismo tiempo que alguien más joven que yo invierte viendo TikToks, y como yo soy demasiado vieja para la plataforma, me adentré en un universo de súper héroes, romance, magia, y sobre todo (lo que más me gusta), villanos.

Pero ésto no se trata de mi evolución como fanática de Marvel. Se trata de la evolución de uno de los personajes más queridos de la franquicia: Loki.

Un pequeño contexto: Loki apareció por primera vez en la película “Thor” como el hermano malvado (y más carismático) del Dios del Trueno. Esta historia inspirada en la mitología nórdica muestra similitudes con “Hamlet” de Shakespeare y por supuesto con “El Rey León”. Un hermano mayor rubio, preferido por todos, con una moral inquebrantable, destinado a ser Rey, que es asesinado por su hermano menor, de cabello oscuro, malvado, motivado por la envidia.

"Loki" temporada 2. CORTESÍA/ Disney +

A pesar de su infinidad de intentos, Loki nunca llega a asesinar a Thor, y después de haberlo traicionado en múltiples ocasiones y de algunos intentos fallidos de conquistar el mundo, Loki muere como héroe en Avengers Endgame. Sin embargo, y para fortuna de los fanáticos, la historia de Loki no termina allí. En 2021 se estrenó en Disney+ la serie “Loki”, que relata una historia alternativa en la que el personaje huyó en la película “Avengers”, y a partir de ahí se desarrolla una nueva trama de autodescubrimiento.

Durante la primera temporada de Loki vemos al personaje interpretado por Tom Hiddleston embarcarse en sus propias aventuras, y de paso transformarse de villano a anti-héroe. A diferencia de los súper héroes, que dan la vida a cambio de salvar a la raza humana, Loki se convierte en un personaje que realiza acciones consideradas como “buenas”, con fines personales. Un personaje más humano podría decirse (aunque Loki no es humano, es un Dios nórdico). Aquí Loki también encuentra el amor en una versión femenina de él mismo, lo que podría considerarse como una metáfora de su búsqueda por el amor propio. Sin embargo, la segunda (y última) temporada de “Loki” la serie se encargó de convertir al personaje en su versión más poderosa y evolucionada.

"Loki" temporada 2. CORTESÍA/ Disney +

La misma serie lo plantea. Si un anti-héoe se ve motivado por sus fines personales, ¿qué motiva a Loki a querer salvar el universo? El mismo personaje responde esta pregunta: el miedo a estar solo.

Así que, sin afán de revelar muchos spoilers, en la segunda temporada de “Loki”, éste deja de ser un anti-héroe que ve por sus propios fines y se convierte no solo en un héroe, si no en un Dios poderoso que sin recibir méritos salva al universo entero, a cambio de su eterna soledad.

Este final es curioso ya que Loki logra lo que siempre quiso, poder absoluto. Sin embargo pierde lo que no sabía que necesitaba, la compañía de sus más queridos.

"Loki" temporada 2. CORTESÍA/ Disney +

El final de “Loki” termina de forma bastante poética y puede trasladarse a la vida de nosotros los mortales, que no somos súper héroes y mucho menos Dioses nórdicos, pero quizás sí anti-héroes.

¿Qué nos motiva? ¿Realizar buenas acciones motivados por el miedo a estar solos, es lo correcto?

Loki hizo lo contrario a Anne Hathaway en “The Devil Wears Prada”. Puso el deber antes del amor, porque era lo correcto. Por otro lado, cumplió su sueño de toda la vida (ser “todo poderoso”) a costa de quedarse solo.

Gracias por tanto, Loki, y perdón por tan poco.

MR