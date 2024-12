Llueven memes tras anunciar el regreso de "Malcolm el de en medio"

Este viernes 13 de diciembre, a través de sus redes sociales, Disney Plus compartió una de las noticias más anheladas por los fans de la serie estadounidense, "Malcolm el de en medio", ya que la plataforma de streaming estrenará nuevos capítulos en el 2025, luego de 18 años de que finalizó el programa de televisión.

"¡Han vuelto! Malcolm el de en medio regresa con 4 episodios nuevos en #DisneyPlus", escribieron en su cuenta de X, junto a varios clips del elenco.

Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, se encargaron de dar a conocer la noticia de que volverán a interpretar a Malcolm, Hall y Lois, después de 25 años de su estreno en la pantalla chica.

Aunque solo serán cuatro los capítulos que se estrenarán para darle continuidad a la vida de estos personajes, los internautas que son fans de una de las series más icónicas de la década de los 2000, celebraron con nostalgia su regreso en una legendaria ola de memes.

Los internautas que crecieron junto a Malcolm y sus hermanos, en una década llena de cambios, volvieron realidad el meme de la película de Disney, "Ratatouille", cuando el crítico culinario Anton Ego, fue transportado a su infancia al probar el famoso platillo.

No obstante, la escena de Hall llorando, también describió la nostalgia de los fans que no dejan de reproducir la serie, pues continuamente se muestra entre lo más visto de Disney Plus en Latinoamérica.

Regresa Malcolm el de Enmedio ��



Otra de las frases de Hall, el padre de Malcolm, que fueron más utilizadas por los usuarios para celebrar el regreso de la serie fue la legendaria expresión; "fue como ver a los dioses regresar del Olimpo".

Las celebraciones no pararon con todo tipo de memes, incluso las de dibujos animados.

No obstante, la Inteligencia Artificial no se salvó de llevar un paso más adelante a esta lluvia de memes, pues con ayuda de Grok, la nueva herramienta de 'X', fusionaron el mundo de la serie "Malcolm el de en medio", a una realidad paralela en donde sus personajes conviven con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

