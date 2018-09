Listo para el final de "La Jefa del Campeón)

Este domingo 2 de septiembre a las 18:00 horas será el final de “La jefa del campeón”, serán tres horas de transmisión donde habrá un partido de futbol con situaciones inesperadas y álgidas, ahí “Rey Bravo”, interpretado por Enrique Arrizon, dará todo en la cancha para demostrar que los sueños se hacen realidad.

“Habrá un partido determinante con la Selección Mexicana que no se pueden perder, digamos que este domingo van a ver cómo las historias concluyen y los personajes se enlazan o se separan, será un final muy emocionante lleno de alegría, de situaciones e historias exitosas, pero también de sufrimiento y amargura”, comenta el actor en entrevista.

Arrizon comparte la emoción que le da ser parte de este proyecto que ha sido del agrado del público durante los meses que estuvo al aire.

“Este es el primer trabajo que hago con esta gran empresa (Televisa). Estoy muy agradecido por la gente que creyó en mí, hicimos un gran trabajo y luchamos todos los días para que le gustara a la gente, tuvimos muy buena aceptación y es por eso que no pueden perderse el final”, dice Enrique, quien destaca que se ha hablado de una segunda temporada, pero hasta ahora no hay nada en concreto, a él le gustaría retomar la historia, pues asegura, los personajes están tan bien construidos que pueden dar para mucho más.

Sobre cómo le ha cambiado la vida este proyecto, comparte que retomó el futbol de nueva cuenta. “Que me relacionen con una figura motivacional y que me vean como una aspiración en el deporte es algo increíble, mi personaje logró empatía y los chavitos se conectan con él. Los personajes están llenos de vida y de verdad. Entonces, para mí fue un parteaguas en mi carrera, fue un gran inicio en la televisión y me está abriendo las puertas, todos los días le eché muchísimas ganas para que las escenas salieran bien y eso ahora se ve reflejado”.

Enrique no es ajeno al deporte, desde siempre lo ha practicado y para él fue muy grato conectar con una de sus pasiones. “A mí me encanta el futbol, soy pambolero de corazón, desde chiquito ya lo jugaba, pero también practico golf, taekwondo donde llegué a cinta negra, también juego básquetbol y voleibol, digamos que ahora fue un reencuentro con el futbol porque lo dejé por tres años y de repente cuando me di cuenta que esta era la historia de un futbolista, me emocioné mucho porque volví a entrenar”.

Después de esta telenovela, llegará en un mes el estreno de una serie televisiva donde Enrique compartirá créditos con Daniel Giménez Cacho y Karina Gidi, serán su padres en un thriller de tintes políticos del que no puede hablar mucho, pero sí reconoce que será una historia que moverá muchas fibras, es una coproducción entre Amazon y Televisa. También está en la filmación de una nueva película.