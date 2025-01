Linkin Park en Guadalajara: Precios de los boletos y posible setlist

Linkin Park llegará a La Perla Tapatía el próximo lunes 3 de febrero en el Estadio 3 de Marzo como parte de su gira “From Zero”, junto a su nueva vocalista Emily Armstrong.

Cabe destacar que la primera parada del grupo por nuestro país, será en la Ciudad de México el 31 de enero, después en Guadalajara el 3 de febrero a las 9:00 de la noche, para concluir sus presentaciones en Monterrey el cinco de febrero.

ESPECIAL/linkinpark.com/tour

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 23 de enero

Precio de los boletos de Linkin Park en GDL

Los boletos para ver a Linkin Park en Guadalajara estuvieron en preventa desde noviembre de 2024 a través de Ticketmaster, sin embargo, si eres de los que aún no compra sus boletos, te tenemos una buena noticia, pues todavía hay entradas disponibles.

Grada Poniente - 2 mil 537 pesos con 50 centavos

- 2 mil 537 pesos con 50 centavos Grada Oriente - 2 mil 537 pesos con 50 centavos

2 mil 537 pesos con 50 centavos General A - 3 mil 147 pesos con 50 centavos

3 mil 147 pesos con 50 centavos LPU PIT - 4 mil 657 pesos con 50 centavos

Además, hay entradas en palcos y sitios seleccionados con un costo superior a los 3 mil pesos, sin embargo, estos están limitados, ya que no son por entrada general.

ESPECIAL/ticketmaster.com.mx.

Posible setlist

Aunque oficialmente aún no esta confirmada la setlist que cantará Linkin Park en el estadio 3 de marzo, se filtró en varios sitios web la supuesta lista de canciones que tocará, con base a las presentaciones en Francia y Brasil, por lo que la siguiente setlist podría cambiar:

Somewhere I Belong

Crawling

Points Of Authority

Lying From You

New Divide

Two Faced

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting For The End

Castle Of Glass

When They Come For Me/Remember the Name

Casualty

Over Each Other

Given Up

One Step Closer

Lost

Breaking The Habit

What I’ve Done

Live Out All The Rest

My December

Friendly Fire

Numb

In The End

Faint

Papercut

Heavy Is The Crown

A Place For My Head

Lost In The Echo

Bleed It Out

NA