Linkin Park: Este es el precio de los boletos para las tres fechas en México

Después de siete años lejos de los escenarios tras el terrible fallecimiento del vocalista, Chester Bennington, la banda norteamericana de nu metal está de vuelta con su más reciente álbum, From Zero, y lista para sacudir los escenarios de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Emily Armstrong y From Zero llegaron de manera inesperada a sacudir el recuerdo de la icónica agrupación, intérpretes de clásicos como “In The End”, “Numb” y “Given Up”. Un regreso marcado por un estilo fiel pero renovado, demostrando la capacidad de los músicos de seguir siendo Linkin Park, sin vivir en el pasado , algo que en esta gira de “From Zero World Tour” prometen demostrar.

Sedes donde se presentarán

Como parte de su recorrido por México, la agrupación tendrá un total de 3 presentaciones en tres de las ciudades claves del país:

Ciudad de México: 31 de enero en el renovado Estado GNP Seguros (antiguo Foro Sol);



31 de enero en el renovado Estado GNP Seguros (antiguo Foro Sol); Guadalajara: 3 de febrero en el Estadio 3 de Marzo;



3 de febrero en el Estadio 3 de Marzo; Monterrey: 5 de febrero en el Estadio Banorte.

Costo de boletos y dónde comprarlos

El día de hoy comenzó la venta general de boletos para las 3 fechas en el país y estos pueden ser adquiridos a través del sitio de Ticketmaster , su aplicación oficial para dispositivos móviles, o directamente en la taquilla de las sedes.

A continuación los costos de cada una de las fechas.

Ciudad de México (Estadio GNP):

General A: $2,537.50 pesos.

$2,537.50 pesos. General B: $1,439.50 pesos.

$1,439.50 pesos. Sección GNP 01 - 10: $3,635.50 pesos.

$3,635.50 pesos. Sección VE 11 -18: $3,025.50 pesos.

$3,025.50 pesos. Sección NA 11 - 16: $2,049.50 pesos.

$2,049.50 pesos. Sección NA 17 -29: $1,073.50 pesos.

Disponibilidad del Estadio GNP.

Guadalajara (Estadio 3 de Marzo):

PIT ZERO: Agotados.

Agotados. PIT LPU: Agotados.

Agotados. Sección PLA 42 - 85: $3,635.50 pesos.

$3,635.50 pesos. General A: $3,147.50 pesos.

$3,147.50 pesos. General B: Agotados.

Agotados. Grada Oriente: $2,537.50 pesos.

$2,537.50 pesos. Grada Poniente: $2,537.50 pesos.

Disponibilidad Estadio 3 de Marzo

Monterrey (Estadio Banorte):

PIT ZERO: $4,367.50 pesos.

$4,367.50 pesos. PIT LPU: $4,367.50 pesos.

$4,367.50 pesos. Oriente: $3,635.50 pesos.

$3,635.50 pesos. Poniente: $3,635.50 pesos.

$3,635.50 pesos. Cancha A: $3,269.50 pesos.

$3,269.50 pesos. Cancha B: $1,683.50 pesos.

Disponibilidad Estadio Banorte

