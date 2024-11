Coachella 2025: Green Day, Lady Gaga y Post Malone encabezan el cartel

Luego de los rumores en redes sociales y los carteles falsos de los últimos meses, la espera ha terminado. A través de sus redes oficiales, el festival Coachella ha dado a conocer los artistas que formarán parte de su programación, así como el registro para la preventa de boletos.

Aunque hay varios artistas en la extensa programación, estos son los artistas que destacan en cada uno de los tres días del festival:

Viernes

Lady Gaga, Marias, LISA, Prodigy, Parcels, FKA Twigs, Mustard, Mau P y Missy Elliott.

Sábado

Green Day, Misfits, Keinumusik, Above and Beyond, Anitta, Ivan Cornejo, Clairo y Darkside.

Domingo

Travis Scott, Post Malone, Megan Thee Stallion, Junior H y Arca.

¿Cuándo y dónde será el Coachella 2025?

Como cada año, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley se llevará a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana seguidos.

Estas son las fechas del evento:

11 al 13 de abril de 2025;

18 al 20 de abril de 2025.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas del festival?

La preventa de boletos dará comienzo este viernes 22 de noviembre a las 11:00 am PT (01:00 pm tiempo de México) y mientras tanto puedes registrarte aquí.

