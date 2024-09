Emily Armstrong , la nueva voz principal de Linkin Park, ha sido criticada desde su incorporación a la banda, aunque parecía todo ser parte de buenas noticias con el regreso a los escenarios, la cantante fue acusada de apoyar al actor Danny Masterson, quien fue condenado por violación.

La cantante realizó un comunicado a través de redes sociales, luego de que un comentario de Cedric Bixler-Zavala, esposo de Chrissie Carnell-Bixler, una de las mujeres que acusó de abuso sexual a Masterson, expresará en una publicación: "¿Tus fans saben sobre tu amigo Danny Masterson? Tu amigo violador" .

El comentario rápidamente se viralizó ya que Danny Masterson, actor que se dio a conocer en la serie “That 70's show”, fue acusado por haber abusado sexualmente de dos mujeres entre 2001 y 2003, lo que destapó una serie de denuncias en su contra, siendo así que Amstrong acudió a una de las audiencias, donde lo condenaron a 30 años de prisión, como un acto de apoyo hacia el acusado.

A través su cuenta oficial de redes sociales, la cantante escribió "Hola, Soy Emily...quiero aclarar algo que ocurrió hace un tiempo", expresó "hace varios años, me pidieron que apoyará a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y asistí como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debería haberlo hecho...no he hablado con él desde entonces".

Además añadió que no perdona el abuso o la violencia contra las mujeres y empatiza con las víctimas de estos crímenes, incluyéndolo en una disculpa pública.

Acusaciones a Emily Amstrong

Luego de que se diera a conocer su integración a Linkin Park, las polémicas en las que se ha visto envuelta la cantante volvieron a salir a luz, ya que al igual que Masterson, Emily es acusada de ser parte de la Iglesia de la Cienciológica .

Por ello, Chrissie compartió en redes sociales la siguiente acusación "Emily Armstrong es creyente de la secta/organización criminal de la Cienciología que se dedica al tráfico de personas y niños, al abuso infantil y de los ancianos, y al encubrimiento de innumerables agresiones sexuales a niños y adultos", añadió la esposa del músico "The Mars Volta".

A pesar de sus disculpas públicas, aún se tiene dudas sobre sus vínculos con la Cienciología.

