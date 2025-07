En una visita poco común, las reconocidas actrices Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan se presentaron en el matutino mexicano Hoy, como parte de la promoción de Otro viernes de locos, continuación de la cinta que protagonizaron hace más de dos décadas.

Su presencia causó sorpresa entre la audiencia nacional, ya que es inusual que figuras internacionales acudan a programas televisivos en México para difundir sus proyectos. Lo más común es que actores de películas únicamente participen en alfombras rojas o brinden entrevistas a medios seleccionados.

Las condiciones de su participación

Durante la transmisión, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Arath de la Torre fueron los responsables de llevar a cabo la conversación con las invitadas, en un ambiente cordial y sin restricciones en cuanto a los temas abordados.

Más tarde, Andrea Rodríguez, productora del programa, compartió con reporteros algunos detalles logísticos de la visita. Afuera de las instalaciones de Televisa, explicó que las negociaciones para concretar la participación de las estrellas duraron cerca de un mes. Entre sus solicitudes principales, mencionó el acceso de dos camionetas a las instalaciones del foro.

“Me pidieron que entraran dos camionetas aquí, que así entraron. Y al final nos pidieron que si de regreso podía entrar la camioneta porque una de sus maquillistas está embarazada”, detalló Rodríguez.

Sobre el tema del servicio de alimentos, la productora aclaró que las actrices no hicieron demandas fuera de lo común: “Nos pidieron cositas como muchos piden, refrescos de cola de diferentes marcas, crema de cacahuate, algunos crotones, leche de avena, pero normal, como cualquiera”.

Crítica a figuras nacionales que minimizan al programa

Andrea Legarreta también ofreció declaraciones a la prensa sobre la actitud de las artistas. Sin dar nombres, la conductora elogió la sencillez de Lohan y Curtis, y aprovechó para lanzar una crítica a algunos colegas del medio mexicano que, según ella, desestiman el valor del matutino.

“Yo no encuentro ningún motivo para hablar mal. Me parece que son amables, son unas estrellas le guste o no al mundo, su actitud fue mejor que muchos de aquí que han hecho... algunos que luego no quieren ni venir porque nos pelusean”, expresó Legarreta, sin aludir a ningún nombre en particular.

