Libera a sus monstruos

La exposición “En casa con mis monstruos” abrió sus puertas y aunque el público podrá visitarla a partir del 1 de junio, Guillermo del Toro, su creador, ayer realizó una presentación especial para afinar los últimos detalles del montaje que permanecerá hasta el 27 de octubre en el Museo de las Artes (MUSA).

“Lo importante para mí es que la identidad narrativa se puede forjar por cosas completamente similares que hablan entre sí. Es abrazar la emoción, creatividad, la síntesis y la pasión”. Guillermo del Toro, cineasta.

“El Museo de las Artes es un lugar que ha formado parte de mi vida, porque yo viví de niño en las calles Pedro Moreno y Robles Gil. Fui al Colegio Unión y el Expiatorio me formó muchísimo en cuanto a la idea de lo gótico. Los domingos íbamos a las catacumbas para ensayar discursos a la Virgen María, y por si veíamos un cadáver”, declaró Del Toro.

El cineasta tapatío, ganador del Oscar como Mejor director por “La forma del agua”, puntualizó que Guadalajara será la única ciudad en México en donde la exposición se abra al público, explicó que después de esta muestra algunas piezas clave viajarán a distintos museos, que serán dados a conocer a finales del año, para que estén exhibidas permanentemente y no estén guardadas en una bodega.

Añadió, “hay un calendario muy concreto que no me permitía dejar las piezas más allá de octubre, fue una decisión muy difícil. Decidí que terminara en Guadalajara, para mí es importantísimo (…) mi propósito en la vida es la continuidad, no de lo mío, de qué sigue (…) una parte de la obra se va a fragmentar y se donará a espacios que la puedan exhibir en público”.

Del Toro explicó que la idea de formar una exposición no surgió a partir de alguna de sus películas, pues durante toda su vida ha coleccionado objetos relacionados a las temáticas que le interesan más allá del terror, el horror y la fantasía, por lo que sumar arte de otros creadores y disciplinas como la plástica, escultura y literatura mexicana y universal, era necesario para complementar su colección privada y así inspirar a los espectadores a explorar el arte de una manera diferente.

“Hay muchas piezas nuevas que no se han exhibido en ningún lado y hay otras que se exhibieron y no vinieron. De mi colección son aproximadamente tres mil piezas, pero escogimos las que hablaban entre ellas. Eugenio Caballero fue muy proactivo y propositivo, nos echamos nuestros ‘despeluques’ de vez en cuando”, expresó Del Toro sobre el trabajo de curaduría de su colega y también ganador del Oscar, Eugenio Caballero.

El cineasta reveló que las piezas de su colección personal están completamente a su cargo en su casa en Los Ángeles, pues es él quien se responsabiliza de darles mantenimiento directo y sumar piezas que le parecen interesantes aunque no sean creadas por él o por otro artista de renombre, pues esto le permite tener un acercamiento y estudio especial de las piezas y que le dan un sentido muy diferente cuando llegan a una exposición pública.

“El coleccionismo es cuando se asume lo efímero, las cosas vienen y van. Cuando era joven me ‘frikeaba’ que se rompiera un mono, pero ahorita parte de su historia es que se rompió. Es abrazar la idea de que lo roto o lo pegado es más bonito que lo que está perfecto. Para mí un mono roto que pegué o reparé yo es más personal que si lo arregló alguien más”.

Perspectiva aérea del “cubo” sobre el Andador Escorza, a un costado del Museo de las Artes (Av. Juárez 975, esquina con Av. Enrique Díaz de León). AFP

Alistan concierto

Ante la petición de sus fans en redes sociales por incluir un concierto con orquesta que interprete las canciones más populares que han acompañado a sus películas como “El laberinto del fauno” y “La forma del agua”, Guillermo del Toro anunció que se tienen en la mira tres lugares de la metrópoli para realizar el espectáculo sonoro de manera gratuita y pública, por lo que se espera que a partir de julio se den más detalles sobre horarios y la ubicación final del recinto que albergará a una orquesta reconocida.

“Se está armando para julio o junio, será un hecho. Estábamos viendo dónde se podía hacer el aforo público más grande, hay tres posibilidades. Espero que sea con la Orquesta Filarmónica de Jalisco”.

Lo que viene

Respecto a los rumores sobre una posible película teniendo como protagonista a Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro señaló que el proyecto aún se encuentra en charlas, además de seguir adelante con su adaptación de “Pinocho”.

“(Con Leonardo) todavía está en negociaciones, todavía nada se confirma, la película arrancaría a finales de septiembre o principios de octubre. (Sobre ‘Pinocho’) va muy bien, ya estamos componiendo canciones con Alexandre Desplat, estamos construyendo los títeres, los sets, todo”.

Una casa con causa

Durante la presentación de la exposición, Guillermo del Toro aseguró que lo recaudado por “En casa con mis monstruos” será destinado a fondos que apoyen a nuevos talentos, como la beca Animéxico y El Taller de Chucho. “Ninguna de las exhibiciones tiene fin de lucro, se pidió que las ganancias se vayan a becas. Y seguimos con los lunes con boleto gratis”, refirió.

Para disfrutar del recorrido

Una vez que se tenga el boleto, los asistentes deben llegar una hora antes del horario que seleccionaron para su recorrido para ingresar previamente al “cubo” -en el andador Escorza- y de ahí el personal del museo y la expo te indicarán el grupo con el que iniciarás tu recorrido.

El recorrido dura aproximadamente dos horas y el ingreso será por grupos de 25 personas. No hay rembolso ni cambios de horario o fecha en los boletos comprados.

Horarios de 10:00 a 18:00 horas: entrada para público en general. *11:00 y 16:00 horas: ingreso exclusivo para personas con discapacidad.

Agéndalo

Exposición “En casa con mis monstruos” de Guillermo del Toro, curaduría de Eugenio Caballero y música de Gustavo Santaolalla, en el Museo de las Artes (MUSA) del 1 de junio al 27 de octubre. Boletos: $180 pesos entrada general, de venta en taquilla y sistema Ticketmaster (más cargos).