Liam Payne dijo esto sobre su muerte en la canción de One Direction 'Story of My Life'

La lamentable muerte del cantante británico Liam Payne, a sus 31 años, el pasado 16 de octubre, ha conmocionado a sus fans de todo el mundo, pues él formaba parte de la exitosa boy band One Direction, la cual logró impactar a toda una generación que ahora ha quedado huérfana tras la pérdida de uno de sus ídolos de juventud.

Luego de la inesperada muerte de Payne, las y los fanáticos han vuelto a recordar los momentos que más marcaron la carrera del cantante, entre los que destaca el lanzamiento de “Story of My Life” uno de sus grandes éxitos dentro de One Direction.

“Story of My Life” lanzada en 2013, forma parte del álbum de One Direction “Midnight Memories”. Habla sobre el amor, la nostalgia del pasado a través de recuerdos en fotografías y experiencias personales, en la letra, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne narran la historia de su vida.

Resignifican “Story of My Life” tras la muerte de Liam Payne

Aunque ya han pasado varios años desde el lanzamiento de “Story of My Life”, las y los fans han resignificado la canción tras la muerte de Liam Payne, pues ahora la asocian con la tristeza de su perdida, específicamente por el siguiente fragmento:

“It seems to me that when I die These words will be written on my stone (Me parece que cuando muera esas palabras serán escritas en mi lápida), canta Liam Payne en la canción.

Además, en otro parte del video, se puede ver una fotografía de Payne con su familia cuando era pequeño, para después recrear la misma foto, pero ahora cuando él tenía 20 años, al momento de lanzar el video musical.

Por lo anterior, “Story of My Life” se ha convertido en un homenaje a Liam Payne en One Direction, ya que su letra es un recuerdo a lo inevitable de los momentos difíciles en la vida, y todas aquellas experiencias, amigos y familia que formaron parte de su vida.

Esta es la letra completa de "Story of My Life”

Escritas en estas paredes están las historias que no puedo explicar

Dejo mi corazón abierto pero está verdaderamente vacío durante días

Ella me dijo por la mañana que no siente en sus huesos lo mismo sobre nosotros

Me parece que cuando muera esas palabras serán escritas en mi lápida

Y me habré ido esta noche

El suelo bajo mis pies está totalmente abierto

La forma en que he estado aguantando tan fuerte

Con nada intermedio

La historia de la vida la tomé en su casa

Conduzco toda la noche para guardarle calor y tiempo

Se congela (la historia de, la historia de)La historia de mi vida.

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

Escrito en éstos muros están los colores que no puedo cambiar

Dejo mi corazón abierto pero se queda aquí en la jaula

Y me habré ido esta noche

El fuego bajo mis pies está quemando brillante

La forma en que he estado aguantando tan fuerte

Con nada intermedio

La historia de la vida la tomé en su casa

Conduzco toda la noche para guardarle calor y tiempo

Se congela (la historia de, la historia de)La historia de mi vida

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

Y he estado esperando este momento para venir

Pero pequeña, correr detrás de ti es como perseguir a las nubes

La historia de mi vida

Me la llevo a su casa

Conduzco toda la noche para darle calor y tiempo

Está congelada

La historia de mi vida

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior (hasta que ella rompe en su interior)

La historia de mi vida (La historia de, la historia de)

La historia de mi vida

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

La historia de mi vida



