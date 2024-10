Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson están profundamente devastados por la muerte de su amigo y ex compañero Liam Payne, con quien formaron la exitosa banda One Direction.

El cantante falleció el pasado miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, donde se encontraba hospedado. Payne había viajado al país para reunirse con Horan. Este último se presentó a principios de mes en el Movistar Arena.

Ayer, a través de un comunicado en el Instagram oficial de la banda, los integrantes expresaron que, por el momento, prefieren guardar silencio, aunque aseguraron que “con el tiempo habrá más que decir”.

“Nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho”, señalaron.

Los cantantes también destacaron que siempre valorarán los momentos compartidos con él y, por ahora, sus pensamientos están con “su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros”.

Finalizaron diciendo que lo extrañarán profundamente y escribieron: “Te queremos, Liam”.

“Estoy devastado”

Tras el mensaje que One Direction publicó en conjunto, acerca de la muerte de Liam Payne, Louis Tomlinson escribió un mensaje por separado en el que lamenta hondamente la partida del músico, a quien no sólo recordó como un ex compañero de grupo, sino un amigo, un músico nato y el hermano que siempre deseó tener.

No se trata de un mensaje en el que ofrece sus condolencias a la familia y seres queridos de Payne, sino de un mensaje muy personal en el que le habla directamente a su amigo, con el que convivió, prácticamente, 24/7 durante los cinco años que formaron parte de la agrupación.

Tomlinson esperó a publicar su mensaje, hasta después de que la banda se pronunciara; tras darse a conocer la postura de Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik en conjunto, el cantante de 32 años lamentó el deceso de Payne, asegurando que, con su fallecimiento, había perdido un hermano.

“Estoy devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma positiva, divertida y amable”, comenzó.

Tomlinson, que comenzó su carrera como solista desde 2016, rememoró que, al conocer a Liam, sin importar que fuera dos años menor que él, lo dejó atónito por su capacidad vocal, su seguridad y presencia en el escenario, que lo proveyó a él y a los demás integrantes de la banda de las bases que necesitaban para despegar con la fuerza con la que lo hicieron.

“Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió instantáneamente, (...) Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction, su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir, la lista continúa, gracias por darnos forma, Liam”.

El cantante elogió los dotes de Liam no sólo como intérprete de pop, sino como un auténtico compositor, con quien se quedó con deseos de colaborar en nueva música y, por supuesto, volver a compartir con él el escenario; como en los viejos tiempos.

“Era un compositor increíble, con un gran sentido de la melodía; a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. (...) Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo pero no pudo ser”.

Y si bien, Louis no escatimó en exaltar la virtuosidad de Liam como artista, todavía fue más expresivo a la hora de describir su humanidad, destacando que lo consideraba un verdadero hermano.

“Pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida. (...) Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que la banda (se separó), hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida”.

No perdió de vista a Bear, el pequeño que Payne tuvo con la cantante Cheryl Cole en 2017, para quien dijo que siempre estará presente.

“Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre”.

Fue así que Louis dio paso a despedirse de Liam, reconociendo lo difícil que le resultaría.

“Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando: me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decirte adiós. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien”.

“Te amo, hermano”

Aunado a Tomlinson, Zayn Malik dio a conocer su sentir tras la muerte de su amigo y colega: “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas”.

“Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eres testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso. Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, yo era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional”, comparte el músico.

Además confiesa que: “Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado”.

Finaliza diciendo que espera que donde esté Liam ahora mismo, se encuentre en paz sabiendo lo amado que fue. “Te amo, hermano”.

La familia rompe el silencio

Casi 24 horas después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Liam, ayer los seres queridos de Liam emitieron un comunicado a la BBC en el que expresaron estar “devastados” por la pérdida, señalando que están tomando tiempo para recordar el legado y la personalidad del músico.

“Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma bondadosa, divertida y valiente. Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia”, escribieron.

Además, hicieron un llamado para que se respete su privacidad y espacio en este “horrible” momento que están atravesando.

Causas de la muerte

Ayer se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia de Liam Payne, el cual arrojó que falleció de un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa”. La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

