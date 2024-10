Liam Payne: Estas son las enfermedades que enfrentó antes de su muerte

El día de ayer la muerte de Liam Payne, ex integrante de la banda británica One Direction, conmocionó al mundo, pues fue un deceso repentido, provocado por la caída desde un tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires.

Su éxito profesional comenzó con su participación en el programa X Factor, sin embargo, su vida estuvo plagada de desafíos, pues tuvo que lidiar con diversas adversidades médicas desde su nacimiento.

Su historial clínico incluye problemas renales, ansiedad, agarofobia y una adicción por el alcohol, mencionada por el artista en diversas entrevistas. De acuerdo con sus declaraciones, la separación de One Direction en 2016 inauguró una etapa muy difícil para él, en la que tuvo que ingresar a rehabilitación en más de una ocasión.

La adicción de Liam Payne

De acuerdo con el cantante, su adicción por el alcohol comenzó durante su etapa en One Direction, por la presión de la fama y la falta de libertad, pues, por su propia seguridad y la de sus compañeros, los representantes los mantenían encerrados.

En su estadía en hoteles, Liam encontró un refugió en los minibares y comenzó a beber solo. “¿Y qué hay allí? ¡Minibar! Entonces yo solo pensaba: ‘Voy a beber yo solo’ y eso se mantuvo conmigo durante muchos años de mi vida”.

Luego de la separación de la banda, en el programa Ant Middleton confesó la tristeza que lo invadía a causa de la soledad.

“Tocar ante no sé cuántos miles de personas y después quedarte solo en el hotel en un país en el que ni siquiera pudes salir a ningún sitio. ¿Qué vas a hacer? El minibar siempre estaba ahí” , dijo para The Guardian.

Además del alcohol, Liam consumía un medicamento, originalmente recetado para tratar la epilepsia, con el objetivo de estabilizase, sin embargo, comenzó a afectar su capacidad cognitiva.

La falta de equilibrio mental de Liam Payne

Mientras Liam salía a los escenarios mostrando una sonrisa al público durante su participación en One Direction, la realidad es que detrás de esa buena cara se escondían problemas de salud mental.

“Salir y poner esa sonrisa feliz en mi cara y cantar las canciones, honestamente, a veces era como ponerme uno de esos disfraces, salir y, debajo del disfraz, la gente realmente no ve lo que está pasando” , declaró para The Sun.

En diversas ocasiones, su estado de ánimo negativo lo llevó a romper su sobriedad: “Me di cuenta de que bloquear mis sentimientos por tanto tiempo me enfermó y me hizo estallar”.

A pesar del apoyo que su círculo cercano mostró hacia su lucha contra el alcohol, la vida para Payne no fue nada sencilla, pues tenía dificultad para hacer incluso actividades de la vida cotidiana a causa de la ansiedad. “Hay días en los que no quiero salir de casa, ni siquiera para ir a la tienda. Voy a pedir un café y sudo porque no sé si estoy haciendo lo correcto o no. Pienso: ‘No quiero estar aquí’”.

Problemas renales

En el 2023, cuando Payne mostraba entusiasmo por reintegrarse al medio musical, el artista se vio en la necesidad de cancelar su gira por Sudamérica, debido a una infección renal por la que fue hospitalizado. “Estaba más que emocionado de poder tocar para ustedes. A todos los que compraron entradas: lo siento mucho” , declaró para sus fans.

De acuerdo con un empleado del hotel, Liam Payne manifestó una crisis antes de su deceso en Buenos Aires. Sus fans acudieron a las instalaciones del hotel, donde colocan tributos para honrar su memoria.

