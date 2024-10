El músico inglés Liam Payne, de 31 años, ex integrante de la popular banda One Direction, falleció este 16 de octubre de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, donde se encontraba de visita.

Payne viajó a Argentina junto a su novia Kate Cassidy desde hace unos días para asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan, en el Movistar Arena de Buenos Aires el pasado dos de octubre, según informó la revista Billboard.

Para entender mejor: Reportan en Argentina fallecimiento de Liam Payne, exmiembro de One Direction

Durante el concierto se logró ver a Payne disfrutando la actuación de su compañero Horan, a la par que interactuaba con los fans.

Además, antes de acudir al concierto de su ex compañero de One Direction, Liam compartió el siguiente mensaje a través de videos de Snapchat: “Creo que podríamos ir a saludar… hace tiempo que Niall y yo no hablamos. Tenemos mucho de qué hablar. Y me gustaría cuadrar un par de cosas con el chico. Sin malos rollos ni nada por el estilo. Pero simplemente, tenemos que hablar”.

Tras el fallecimiento del cantante, un fiscal investiga el hecho como un caso de muerte violenta y es inminente el traslado del cuerpo de Liam a la morgue para la autopsia.

Recordemos que los integrantes de One Direction se conocieron en las audiciones de la competencia televisiva de canto británica "The X-Factor". Pese a que ninguno superó la competencia solista, Simon Cowell y sus compañeros jueces los alentaron a unirse en la que se transformaría en una de las "boy bands" más exitosas de este siglo.

liam payne disfrutaba hace unos días del concierto de niall horan en argentina, y ahora está muerto. qué injusta es la vida. pic.twitter.com/IVNDsuYm46— gian sanchez (@giansanxez) October 16, 2024

Lee también: Esta fue la última foto que compartió Liam Payne en Instagram

NA