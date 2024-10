Liam Payne tuvo que enfrentar momentos difíciles, para poder formar parte del mundo de la música y ser un cantante reconocido. Hasta hace unos años recordaba aquella tarde lluviosa en la que sustituyó a su paisano Lee Ryan en el Sunshine Festival de Rhyl, donde solo diez personas asistieron a su presentación.

El cantante confesó a la revista Hola!, que dicha experiencia lo llevó a reflexionar sobre su futuro en la industria,sin embargo, su determinación nunca flaqueó, y siguió adelante hasta que se presentó en The X Factor, el programa de talentos que lo catapultó a la fama.

Lamentablemente Liam Payne falleció este 16 de octubre tras aparentemente caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

El cantante nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, West Midlands. Liam tuvo una infancia complicada, marcada por episodios de bullying, lo que lo llevó a refugiarse en el boxeo. Aunque la actividad le dejaba el rostro ensangrentado, le permitió desarrollar una versión más segura de sí mismo.

Además, enfrentó problemas de salud al ser diagnosticado con un riñón disfuncional, por lo que debía recibir inyecciones cada mañana. En 2012, tras someterse a una ecografía, descubrió que el problema había desaparecido desde que era bebé, noticia que compartió con sus seguidores en X, antes Twitter.

A los 14 años, en 2008, Liam audicionó para The X Factor interpretando "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra. Su actuación emocionó a los jueces, pero no logró impresionar del todo a Simon Cowell, quien le comentó que "faltaba un 20 por ciento".

Liam, determinado a no rendirse, insistió: "Bueno, dame otra audición y te mostraré ese 20 por ciento". A pesar de las risas, aceptaron su petición, pero cuando volvió a audicionar, Cowell lo rechazó, sugiriéndole que regresara en dos años, algo que cumplió fielmente.

Durante ese tiempo, se dedicó a perfeccionar su música. En su regreso para la séptima temporada, se presentó con "Cry Me a River", recibiendo una ovación tanto de Simon como del público. Si bien, avanzó en las primeras etapas, nuevamente recibió un "NO" para debutar como solista, hasta que Nicole Scherzinger, jueza invitada, intervino.

Fue entonces cuando conoció a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, formando la icónica banda One Direction. Su éxito fue inmediato: se llevaron el tercer lugar en el programa, firmaron con el sello discográfico Syco de Simon Cowell y en 2011 lanzaron su primer sencillo, "What Makes You Beautiful", que rápidamente se posicionó en las principales listas musicales.

Poco después, lanzaron el álbum "Up All Night", que se convirtió en un éxito rotundo. No solo fue el álbum más vendido en el Reino Unido, sino que encabezó las listas de 16 países y los convirtió en el primer grupo británico en debutar como número uno en Estados Unidos.

Los premios no se hicieron esperar. La banda recibió reconocimientos como los MTV Music Awards y los Brit Awards, además de actuar en los Juegos Olímpicos de Londres. Durante sus giras mundiales, visitaron México en 2013, donde se presentaron en el Foro Sol—hoy Estadio GNP—ante más de 50 mil personas.

La separación de One Direction

El final de la popular boyband se produjo en 2015, cuando, a través de un comunicado oficial en Facebook, se anunció que Zayn Malik había decidido abandonar One Direction . Los representantes de la banda aseguraron que el proyecto seguiría adelante sin él, aunque finalmente se disolvió.

Cuatro años más tarde, Liam Payne y Harry Styles revelaron que Zayn se fue sin despedirse. Malik había decidido dejar el grupo porque sentía que no tenía libertad musical y que lo que deseaba expresar no encajaba con la dirección del grupo.

