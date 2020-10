Leo Dan, creativo de pies a cabeza

La modestia sobra cuando el legado de un artista habla por él. Leo Dan se considera una leyenda de la música y claro que lo es. Con más de 55 años de carrera, el astro argentino sigue muy vigente en el gusto del público. “Puede ser… sí, soy una leyenda, hay muchos que me dicen icono o maestro, si hubiera sabido que iba a ser maestro, hubiera estudiado más, pero Jesús nunca estudió y así le decían. La música te levanta el ánimo, te lo aplasta, o te emborracha”, cuenta en entrevista.

El cantante sigue promoviendo su álbum “Celebrando a una leyenda. Segunda parte”, el cual publicó en abril pasado y donde ofrece colaboraciones intepretadas en vivo con Dr. Shenka, Carlos Rivera, Pandora, Daniela Romo, Natalia Jiménez y Bronco, entre otros. Leo Dan se siente muy agradecido por la respuesta del público hacia las nuevas reversiones de sus clásicos, se le cuestionó si podría realizarse un volumen tres, pero este lo deja en manos de Sony Music.

“Para mí fue una sorpresa linda, el mérito también es de Armando Ávila, quien fue el musicalizador, el que le dio ese toque de alegría y confianza (al disco) y los resultados son esos, cuando uno siembra amor, cosecha amor”.

Lo que sí compartió es que ha estado desarrollando música nueva y es de su interés realizar un disco inédito, va a presentar 10 temas para ver si Sony le da luz verde. Además ha tenido ofrecimientos de sinfónicas de América Latina para que lo acompañen.

“Me gustaría componer óperas, operetas y sinfonías. Hice un tango donde traté de darle una forma especial, creo que será una sorpresa muy interesante para toda la gente. Tengo la bendición de Dios de tener una forma de componer impresionante, no paro de componer, cuando menos, hago cinco canciones por día, yo no sé de dónde me salen tantas ganas de componer música”. Finaliza al decir que le gustaría acompañarse de letristas porque aunque lo sabe hacer, le toma tiempo.

JL