La enemistad entre Lucía Méndez con Laura Zapata y Sylvia Pasquel ha escalado a tal nivel, que ya hasta hay una advertencia que podría tener tintes legales emitida por la protagonista de "Diana Salazar". Y es que tal parece que a raíz de la participación de las otras dos actrices junto con Lorena Herrera en el programa de YouTube "Pinky Promise" que conduce Karla Díaz, los comentarios emitidos por las estrellas no han sido del agrado de Méndez, quien ha decidido poner un límite.

Las actrices participaron en el reality show "Siempre reinas", emitido por Netflix y aunque en un inicio había cordialidad entre todas, pronto las discordancias surgieron y se fracturó la relación entre las estrellas. Y la promoción del reality ha continuado solo con Laura, Sylvia y Lorena.

Lucía había manifestado que por motivos de trabajo no había hecho más promoción que la que no estuviera acordada con Netflix. Pero el público ha notado que ya no hay una buena relación sobre todo de las otras actrices con Lucía.

"Se ha concedido el término de 24 ahoras para efecto de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse; ya que, de lo contrario, se iniciarán las acciones legales correspondientes", expresa el comunicado.

MF