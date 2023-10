Una de las leyes para elevar tu frecuencia es: Evita juzgar a las demás personas: Tu percepción del mundo exterior es parte de tu mundo interior. Cuando hablas mal de los demás, estás hablando mal de ti mismo. Les haces daño y te haces daño a ti mismo. Por lo tanto, ámate y quiérete más.

ARIES

Necesitas un cambio en tu vida y ser más tú que nunca. Sientes que has estado muy mal con la vida y con tus relaciones, incluso aunque por dentro hayas estado a mil por hora. Eres muy exigente contigo y prácticamente todo en tu vida tiene que estar perfecto, pero escucha, frena un poco, relájate y no dejes que los nervios te coman por dentro. Estás haciendo las cosas bien, como debes hacerlas.

Color: Verde.

11. Día: Miércoles.

TAURO

Tienes que hacer realidad un deseo que llevas danzando por tu cabeza desde hace ya varias semanas. La energía poderosa de esta Luna de sangre te va a dar la intensidad que necesitas. Tienes tendencia a ser súper perfeccionista y, como algo se te escape de las manos, tratas de buscar la manera de tener el control de nuevo. Y no puede ser, no se puede tener el control de todo en la vida. Las personas que quieran estar en tu vida estarán.

Color: Blanco.

80. Día: Lunes.

GÉMINIS

La energía de esta Luna te va a invitar a que pases a la acción en algo que es muy importante para ti. Tienes que confiar en ti mismo y creer en tus habilidades. No es normal que tu estado de ánimo pueda cambiar por una noticia, por el trato que recibes de alguien o por algún tipo de situación complicada, pero es momentáneo. Tu vida no puede depender de eso, porque esos baches no los encontrarás siempre.

Color: Morado.

65. Día: Domingo.

CÁNCER

¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo estás y qué es lo que de verdad necesitas en tu vida? Son preguntas que te haces mucho últimamente, te sientes un poco incomprendido en ese sentido. Es verdad que contigo, la penitencia se lleva por dentro, y claro que andas decepcionada/o con cierta persona, y es evidente que no tienes del todo clara tu vida, quizás a veces ni siquiera sabes qué camino tomar o hacia dónde dirigirlo todo...

Color: Café.

92. Día: Lunes.

LEO

Sabes cómo llevar a las personas a su terreno, tienes el don de la palabra, el don de socializar, el don de caer bien a los demás. Y es que, no es que caigas sólo bien. Es que caes muy bien. Sinceramente, de lo único que ahora tienes que preocuparte es de vivir el momento presente, de pasarla en grande, de sentir, de reír, de disfrutar, de conocer, de vivir. Ya es hora de disfrutar un poco.

Color: Rosa.

89. Día: Martes.

VIRGO

Eres muy crítico con todos, pero aún más contigo mismo. Tienes que lograr lo que te propones y tienes que demostrárselo al resto. Para cerrar bocas... No hay algo que te dé más gusto. Las emociones estarán a flor de piel y es posible que incluso se te escape alguna lagrimita, pero no será por pena ni por dolor, quizás más bien por felicidad. Si no te pasan más cosas es porque no tienes claro que te las mereces.

Color: Azul marino.

90. Día: Sábado.

LIBRA

Vas a prestar más atención a tus relaciones y a lo que te ofrecen a partir de ahora. Siempre has estado al lado de la gente que te llama o que te busca, pero con la energía de esta Luna de sangre, las cosas van a cambiar. Probablemente retomes una conversación con alguien, sí, darás el paso, no hay nada que perder y quizás mucho que ganar. Para mirar hacia adelante, debes poner paz.

Color: Rojo.

20. Día: Jueves.

ESCORPIÓN

Con esta Luna todo se centra en ti, en tu amor propio, en tu interior y en lo que necesitas. Esta Luna es muy intensa y lo más recomendable es que hagas auto reflexión sobre ciertos temas que te han preocupado estos días. Puede que no estés pasando por tu mejor momento, pero eres fuerte y al final siempre intentas salir adelante.

Color: Anaranjado.

25. Día: Domingo.

SAGITARIO

Puedes ser un poco distante al principio, pero luego empiezas a hablar y no paras. Además te adaptas a cualquier tema de conversación, no tienes problemas para hacerlo. Sabes estar. Tienes que motivarte otra vez y entender que la vida sigue y se abre camino siempre, pase lo que pase. No hay victoria sin dolor.

Color: Negro.

99. Día: Jueves.

CAPRICORNIO

Eres demasiado responsable. Con muchas cosas. En todo momento. Y esto no te funciona siempre. Al contrario, te ha llevado a ser una de las personas que menos descansan. Te has dado cuenta de tantas cosas que ahora, es casi imposible que algo te frene o te hunda. Además, estás cuidando mucho tu salud mental, estás controlando tus pensamientos intrusivos a la perfección, y te importa lo que debe de importarte.

Color: Gris.

93. Día: Sábado.

ACUARIO

Romperás con una relación cuando no puedas más y lo harás con un semblante serio y frío, entero, pero más tarde, cuando estés solo será quizás cuando rompas a llorar. Tienes que relajarte, tienes que empezar a entender que si no cuidas tú de ti mismo, nadie lo hará. Piensa un poco más en ti y gasta tu tiempo en personas que realmente aportan. La mayoría de personas nacidas bajo este signo tienen un corazón fuerte y bondadoso.

Color: Amarillo.

74. Día: Domingo.

PISCIS

Asustas con estas expectativas tan altas que tienes. Debes relajarte en este sentido, pues alejas a la gente. Ten en cuenta que las personas y las cosas no siempre son para siempre. Tienes un problema difícil de manejar en tu cabeza. Últimamente estás un poco perdido/a con todo, bueno, con todo no, pero con muchas cosas. Tienes dudas acerca de dónde encaminar tu vida.

Color: Blanco.

7. Día: Sábado.

¿Quieres saber más sobre el mes más importante de este año? Twitter e Instagram: @soylaurarivas.