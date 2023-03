Laura León: Uno tras otro nos iremos, así que no se espanten

"Nos vamos uno tras otro, así que no hay que espantarnos, a seguir la vida, vivirla y disfrutarla", fueron las palabras que dijo Laura León tras la muerte de Xavier López "Chabelo".

Antes de entrar a escena en la obra "Lagunilla mi barrio", la actriz y cantante quien actualmente forma parte del programa de Televisa "Mi famoso y yo", se tomó unos minutos para reflexionar sobre la vida y la muerte.

"No sabemos el mañana por eso es el hoy, abrazarnos y decirnos ¡te quiero! No hay que olvidarse y dejar atrás rencores y tonterías: estar cerca de la familia que vale tanto", señaló. León comentó que no ha pensado en el tema de su funeral, si lo quisiera abierto o cerrado, como lo fue el caso de Rebecca Jones o de Xavier López, lo que sí es que ya hizo su testamento; en broma comentó que ya incluyó a los periodistas, a quienes les dejará sus brillantes "que después ya no sirven para nada".

"No se lleva uno nada, más que la satisfacción de tener nuestra gente querida a nuestro lado, el público querido". A Chabelo nunca lo conoció en persona, nada más lo veía por la televisión, indicó. "Siempre lo admiré y siempre me gustó muchísimo, una persona con mucho ángel para los niños, sobre todo".

Consideró que ya no existirán personas como él, que nacieron con un ángel muy grande, como lo fue también Raúl Velasco. "Ya no volvió a existir otro, Chabelito se nos fue; los niños necesitan mucho de todos esos sueños, dejarlos vivir, con concursos, salir felices con tus regalitos, es lo que tratamos de hacer en 'Mi famoso y yo'". León espera ganar este programa dominical de televisión, pero, en caso de que no sea así, afirmó que apoyará en todo a la pequeña concursante que es parte de su equipo, cuyo papá tiene un taller mecánico.

"Los niños te dejan esa huella en el corazón, la niña contará conmigo para su escuela y para todo lo que necesite". La rubia intérprete invitó al público a las funciones que habrá en Semana Santa en "Lagunilla mi barrio", en el Centro Cultural (antes Telmex) que representa su debut en el teatro. "Es tan bonito sentir sus aplausos, su cariño, su apoyo, yo nunca había hecho teatro, y esta oportunidad ha sido muy grande, porque es un sentimiento tan bonito de verdad".

También mencionó que estará presente en el reencuentro de RBD para ver a Anahí a quien, dijo, quiere muchísimo. "Por supuesto que sí (tengo mi corbata), pero no voy a ir en minifalda porque voy a provocar muchas tentaciones, pero de que voy a estar ahí presente viendo a mi niña, claro que sí".

FS