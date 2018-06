Laura Carmine, entre la risa y la reflexión

Reírse de las desgracias propias es un buen ejercicio para reflexionar sobre el presente y meditar con más detalle sobre lo que se quiere en el futuro. Esa idea le gusta a Laura Carmine y por eso aceptó unirse a “Dios mío, hazme viuda por favor”, puesta en escena en la que cinco mujeres de distintas edades y circunstancias sociales y emocionales tratan de dar un vuelco a su vida con miras a la liberación sentimental.

Carmine, quien ha participado en melodramas como “Por amar sin ley” y “Vino el amor”, señala que la obra “Dios mío, hazme viuda por favor” está basada en el libro del mismo nombre de Josefina Vázquez Mota, y el tema no pierde vigencia; mucho menos ahora que han surgido con fuerza movimientos femeninos que luchan por la equidad y respeto de derechos laborales.

“Estoy muy contenta de poder estar en esta puesta, es un texto maravilloso y brillante en el que todas las mujeres nos sentimos identificadas (…) el público se encontrará con personajes que no son viudas, pero están en ese momento que necesitan un espacio, alejarse tantito de su entorno, es una forma chistosa de pedir paz interior, son cinco mujeres de generaciones distintas que en un punto coinciden siendo diferentes”, explica Laura Carmine que en su visita a Guadalajara, el próximo 14 de junio en PALCCO, compartirá escenario con Helena Rojo, María Sorté, Ivonne Montero y Claudia Martín.

La actriz puntualiza que la obra teatral jamás se enfrasca en juzgar a los hombres ni victimizar a las mujeres, sino en poner sobre la mesa temática que requieren de reflexión para lograr relaciones más sanas y dar valor a lo que sí lo merece. “Mi personaje refleja a la generación millennial y habla sobre la desigualdad laboral, de que si una mujer es más preparada no consigue un mejor trabajo, pero hay un hombre que no está tan preparado y gana tres veces más, la reflexión es que estamos en 2018, hombres y mujeres debemos ganar lo justo. Esto es algo que hasta en Hollywood se está viendo, por ejemplo, la cuestión es decir que las mujeres no somos menos ni somos más”.