Las novias de Christian Nodal

Christian Nodal anunció que su compromiso con Belinda había finalizado; el intérprete originario de Sonora se despidió de su prometida y declaró en redes sociales que no hablaría más del tema.

La ruptura con Belinda ha sido muy comentada por los cibernautas desde que se dio la noticia; esta no es la primera vez que el cantante de música regional sufre una separación amorosa; sin embargo, sí la más sonada. Aquí te dejamos la historia de las antiguas enamoradas de Christian Nodal.

1- Estibaliz Badiola

Especial

Christian y Estibaliz se conocieron cuando eran muy jóvenes y su romance fue intenso, desafortunadamente no fue para toda la vida como muchas veces se llega a creer. Badiola y Nodal mantuvieron una relación en el 2017, cuando la carrera de ambos estaba en ascenso y este fue un factor muy importante durante su noviazgo, afirmó. Estibaliz Badiola declaró para diversos medios que “el pasado es pasado y que viva mi presente”, dejando atrás la relación que mantuvo con Nodal.

2 - Julieta

Especial

En 2019, un año después de terminar con Badiola, Nodal apareció unas cuantas veces en público con una mujer que no había sido identificada, pero las fanáticas del cantante se pusieron a investigar para saber quién era. Pronto los seguidores aseguraron que se trataba de Julieta, su nueva novia. Aunque aparece con Julieta en fotografías privadas, no se supo más información de ella ya que no es miembro del espectáculo; sin embargo, mantenía una relación sentimental con el cantante de música regional, la cual acabó poco tiempo después.

3- María Fernanda Guzmán

Especial

Algunos meses habían transcurrido cuando Christian comenzó a salir con la modelo María Fernanda Guzmán, con quien oficializó luego de tener unas cuantas citas. La pareja se dejaba ver feliz a través de sus redes sociales, donde siempre compartían fotos abrazados y mensajes de amor. Como si nada, un día todas estas pruebas de amor que estaban en sus cuentas personales en redes fueron desapareciendo y su relación amorosa se dio por concluida sin que ninguno de los dos diera declaraciones de ello.

4- Belinda

Finalmente, parecía de la historia de amor de Christian Nodal había encontrado a su protagonista, Belinda, con quién confirmó su noviazgo en julio del 2020; durante mucho tiempo parecía que todo era color de rosa, el cantante de “Adiós amor” le daba detalles románticos en cada oportunidad que podía, le dedicaba mensajes de amor por medio de sus redes sociales y se hizo tatuajes como símbolo de su adoración por ella. En 2021 se comprometieron y el anillo con el que Nodal se declaró estaba valuado en millones de dólares, sin duda parecía un cuento de hadas, pero la historia llegó a su fin. “Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, compartió Christian Nodal en su cuenta oficial de Instagram.