"Las niñas bien" toman la pantalla

Mañana 22 de marzo se estrena la cinta mexicana “Las niñas bien”, basada en los personajes femeninos de la escritora Guadalupe Loaeza. La dirección corre a cargo de Alejandra Márquez Abella, y en el reparto están Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Paulina Gaitán. En entrevista, es Cassandra la que habla de este filme, el cual se desarrolla en la década de los años ochenta, tocando temas que hacen eco en la actualidad, como el racismo y el clasismo.

“Esta historia sucede durante la nacionalización del sistema bancario y habla de estos estratos sociales que alcanzan las grandes esferas, y cómo con esta eventualidad los personajes entran en problemas en los que no se quieren ver: sin dinero, sin agua… Es una película que en lo particular me gusta mucho, porque retrata una femineidad y un aspecto de las mujeres que es muy crudo”.

La trama gira sobre “Sofía” (Ilse Salas), quien vive en un mundo de “cuento de hadas”: gasta dinero, organiza cenas en casa, viste sofisticadamente y se codea con la crema y nata de la sociedad mexicana, hasta que cae en un abismo económico, paralelo con la crisis financiera que vive México en los años ochenta. “Sofía” buscará mantener las apariencias, pero su derrumbe, además de ser inevitable, dará cuenta de qué se pierde cuando no hay dinero.

Cassandra encarna a “Alejandra”, una de las amigas de la protagonista. “Hay una simbología muy fuerte entre lo que vemos de esa amistad en esta película con los personajes de ‘Alejandra’ y de ‘Sofía’, que de cierta manera rebota un poco en esta época; por ejemplo, que la gente se deja llevar por saber quién está a su altura para poderse relacionar con tal o cual persona. Si alguien ya tiene un estatus social o económico muy alto, siente que tiene la imposibilidad de relacionarse con otra persona que no esté en ese mismo nivel, sobre todo frente a los demás. Hay muchas pantallas que actualmente siguen ejerciendo mucha fuerza sobre nuestros deseos”.

Cambiar estigmas sociales

Si bien la película retrata a mujeres que viven de las apariencias y que incluso entre ellas mismas se atacan bajo la mesa, el filme tiene implícito el mensaje de cambiar el estigma social y empatizar con el otro, con el que se convive en la cotidianeidad. “Más que pensar en que la gente deje de ser clasista o racista, creo que la percepción que uno tiene de sí mismo es la que más puede afectar y modificar el entorno. Es muy difícil que estas mentalidades modifiquen su proceder de repente hacia algo que les abra el corazón, sin embargo, es invitar a la gente a elevar su espíritu”.

“Las niñas bien” es una cinta hecha por mujeres desde la dirección, la historia y el reparto, para un público diverso que podrá sentirse identificado con algo de la trama que presenta. “Cuando se hace una película de mujeres, se hace mucho énfasis sobre eso, porque con una película de hombres no pasa, pero la verdad es que sí hay una diferencia, para mí es muy difícil no separarlo, porque sí creo que hay una sensibilidad, hay una percepción y una apertura, sobre todo en esta película, para poder ahondar en temas de la mujer que son oscuras de repente, que nos podemos permitir, porque las mujeres conocemos la materia con la que estamos trabajando”, detalla la actriz.

El universo de una cinta de época

Uno de los grandes valores de una película como esta, es la recreación de la década de los años ochenta en cuanto a escenografía, vestuario y demás detalles que le dan veracidad. “Fue algo muy fascinante porque de alguna manera fue una época que vivimos todas, tal vez no con la juventud a cuestas, pero sí fueron las piernas en las que nos sentamos, fueron los brazos que nos cargaron, nos mimaron o nos regañaron; entonces, hay una relación muy cercana con la década, por lo menos en mi caso, había una nostalgia y una forma de traer algo que habíamos experimentado: fue fácil acceder a ese mundo”.

Más proyectos

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Cassandra también estrenó la cinta “Solteras”, como parte de las galas a beneficio que se hacen en el Teatro Diana con la película dirigida por Luis Javier Henaine. La actriz además alista el estreno en verano de una serie de televisión por HBO, llamada “Los Espookys”.