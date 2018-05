Lanzan teaser de "Bohemian Rhapsody", cinta sobre Queen

Con "We Will Rock You" es que esta mañana se lanzó el primer teaser de "Bohemian Rhapsody", cinta que abordará al grupo Queen y su vocalista, Freddie Mercury.

El clip de 10 segundos inicia con el nombre de la película y el logo de la banda británica para dar paso a escenas donde la agrupación está ante un escenario abarrotado.

En la información se da cuenta que el 15 de mayo se lanzará el primer tráiler de "Bohemian Rhapsody".

La cinta busca honrar a Freddie Mercury, quien desafió los estereotipos y se convirtió en uno de los músicos más queridos del planeta.

"Bohemian Rhapsody" aborda la trayectoria meteórica de Queen a través de sus canciones icónicas y sonido revolucionario.

La cinta llegará a cines el 2 de noviembre.

JB