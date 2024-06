Eduardo España ha sido muy cuidadoso en separar su vida privada y profesional, aunque durante la presentación de la nueva temporada del programa "Vecinos", respondió el cuestionamiento si tiene pensado ser padre con su actual pareja.

El comediante respeta a las personas que hayan decidido tener hijos, pero él comentó a los medios de comunicación que simplemente no tiene el tiempo para dedicarle todas las atenciones que necesita, así que descarta adoptar o rentar un vientre.

"No me tocó en esta vida, es una responsabilidad muy fuerte, yo estoy muy absorto en el trabajo, creo que mantener un hijo y cuidarlo, es un compromiso enorme, no fue para mí, qué bueno quienes deciden ser papás, que tengan tiempo para darle amor a alguien con una responsabilidad a un hijo biológico o adoptivo. No me tocó".

La identidad de su novio prefiere mantenerlo en el anonimato, pues dijo a él no le gusta estar frente a las cámaras, así que nunca irá acompañado con él, de manera pública.

"No le gusta la vida pública así que nunca van a ver que lleguemos a una alfombra roja, ni de la mano, ni nada, a lo mejor va a un evento y nadie sabe que está ahí. Yo respeto mucho, me dice: ‘tú estás acostumbrado a la vida pública, yo no’".

Uno de los motivos para mantener estos límites es para evitar las polémicas y el hate (odio) en el que constantemente están inmersos los famosos, por eso dijo que "su relación está por allá y mi trabajo por acá".

“Porque luego se vuelven chismorreos en redes porque te estás rascando la nariz, desayunando o algo y (empiezan a inventar), empieza una cosa de flojera, que lamentablemente se está llevando con mucho amarillismo la vida privada de las personas públicas”.

"Súper contento, es de las ramas de mi vida que me tienen muy feliz, creo que el ser humano es un enorme árbol y estamos divididos en muchas ramas, la profesional, la personal".

Por otro lado comentó que no se molestó por no haberse quedado con el personaje de la nueva bioserie de Chespirito, al que aspiraba.

"De ninguna manera me podría molestar, no podría obligar y decir: escógeme, claro que te apachurras, esperaba que me dieran la oportunidad de hacer un casting en vivo, llegué a pesar que sí me verían en persona, pasar a call backs; no fui requerido, están en su libre derecho. Me hubiera gustado ponerme al tú por tú con los demás".

Acerca de los resultados de las elecciones pasadas, aclaró que prefiere no tocar esos temas para evitarse el odio que hay en internet.

"No quiero ahondar mucho porque el ataque en redes es muy fuerte, hay mucho enfrentamiento, la gente nada les embona. Deberíamos despertar todos ante muchas cosas", concluyó el humorista de "Vecinos" que empezará temporada este domingo a las 19:30 en Las Estrellas.

Con información de SUN.