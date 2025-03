Este lunes la “Mother Monster”, Lady Gaga, sorprendió a sus fans mexicanos anunciando que se estará presentando el próximo 26 de abril , en el estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, después de 13 años sin pisar tierras mexicanas.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales en donde posteó “¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26.”

¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26. pic.twitter.com/9jcvv00lQQ— Lady Gaga (@ladygaga) March 3, 2025

Los "Little Monsters" mexicanos ya se han puesto manos a la obra, dispuestos a hacer lo imposible para conseguir entradas para ver a su artista favorita, sin embargo, esta noticia tomó por sorpresa a más de un fandom.

El pasado mes de noviembre, Katy Perry anunció su regreso a México con su gira mundial The Lifetimes Tour, con la que no sólo visitará la Ciudad de México, si no que también se presentará en Monterrey y Guadalajara, con un total de 6 fechas programadas. Debido a la demanda, la cantante liberó una fecha extra en cada ciudad, por lo que tendrá dos presentaciones en cada una de estas.

La segunda fecha liberada para la CDMX es justamente el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Por su parte, Gaga se estará presentando el mismo día, solo que en el estadio GNP Seguros, poniendo en un aprieto a aquellas personas que son fanáticas de ambas cantantes.

!Olé Mexico City! The first show is sold out, and a new date is added for April 26. On sale now! https://t.co/VoZK5zdbbA pic.twitter.com/CnQDI5vE8B— KATY PERRY (@katyperry) November 16, 2024

Aún no salen a la venta los boletos para el concierto de Lady Gaga, sin embargo, al haber anunciado una sola fecha se espera que pronto anuncie más, como suelen hacer muchos artistas al ver la demanda de los conciertos.

Little Monster VS Katycats

No es un secreto que desde hace más de una década existe cierta rivalidad entre estos dos fandoms , a pesar de que ambas artistas se aprecian y respetan mutuamente. En la década del 2010, específicamente en 2013, las dos cantantes lanzaron sus respectivos sencillos ("Aplause" de Gaga y “Roar” de Katy) con sólo unos días de diferencia, alimentando la enemistad entre los fanáticos que ya existía desde antes.

Esto marcó la historia de la cultura pop en una época en la que el género estaba dividido entre ídolos, y era común que los fandoms no se llevaran bien entre sí. La mayoría de estos fans, que en ese entonces eran unos adolescentes, ahora son adultos en sus veintes o treintas, por lo que esta coincidencia entre las fechas de los conciertos probablemente les traen viejos recuerdos.

Por otro lado, más de alguna persona es fan de las dos, por lo que la noticia de que se presentarán el mismo día, puede ser algo malo para aquellos que también quisieran asistir al concierto de Gaga. En cambio, las personas que van al concierto de Katy Perry el 25 de abril, aún tienen oportunidad de ver a Gaga el 26. De igual manera, todo el mundo está pendiente al anuncio de más fechas.

