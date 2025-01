Lady Gaga regresa a la música tras anunciar el lanzamiento de su siguiente álbum. A través de sus redes sociales, la “Mother Monster” sorprendió a sus fans, los “Little Monster”, con el anuncio de su tan esperado nuevo álbum, acompañado de un pequeño teaser en el que se observa el título, fecha de lanzamiento, la posible portada y un preview del tracklist del álbum.

Así, la cantante reveló que el título del disco es Mayhem (violencia en inglés), y mencionó que la fecha de lanzamiento será el próximo 7 de marzo.

El anuncio llegó a promocionales que aparecieron en ciudades como Las Vegas y Nueva York.

En esta “era”, Gaga luce una melena oscura y ondulada, contrario a su look rubio al que estamos acostumbrados. Asimismo, el teaser deja ver imágenes que concuerdan con la estética que ya vimos en “Disease” (enfermedad), el primer sencillo del álbum, publicado en octubre del año pasado.

Parece ser que la cantante volverá a su característico sonido pop, influenciado con rock y punk, como lo vimos en sus primeros discos The Fame (2008), The Fame Monster (2009)y Born This Way (2011), lo que provoca mucha emoción en los “Little Monsters”.

Además, se ha encargado de ir revelando información poco a poco, pues en una reciente entrevista dijo que Mayhem tiene un sonido movido y divertido , perfecto para ambientar una fiesta o poner algunas de las canciones en el club.

“El álbum es caótico desde una perspectiva de género, es una mezcla de géneros, y creo que en ese sentido es una mirada profundamente personal a mi mente como productora, y a mi forma de pensar sobre la música”, explicó.

Sus fans creen que el disco incluirá la exitosa colaboración con Bruno Mars, “Die With a Smile” , lanzada en agosto del año pasado, sin embargo, esto no está confirmado. A su vez, aún no se sabe cuál será el siguiente sencillo, ni si saldrá antes o después del lanzamiento del álbum.

A pesar de ello, los “Little Monsters” y el público en general están ansiosos por el regreso musical de Gaga , pues no lanzaba música desde el 2020 con Chromatica, sin contar Harlequin, álbum que lanzó el pasado septiembre para complementar la película Joker: Folie à Deux, en la que interpretó a Harley Quinn.

