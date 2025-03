Lady Gaga: ¿Cuándo fue el último concierto que tuvo en México?

Una de las cantantes más populares de la última década, reconocida por su talento, extravagancia y los múltiples premios que ha conseguido a lo largo de sus años de carrera, Lady Gaga, anunció su regreso a México tras varios años de ausencia en el país.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de "Bad Romance", provocó la emoción de sus fans mexicanos al anunciar que regresará a la república este próximo 26 de abril; la cita tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Fue una larga espera la que tuvieron que atravesar los "little Monsters" mexicanos, ya que no fue desde el año 2012 en su gira mundial "The Born This Way Ball Tour" que la estrella pop volvió a ofrecer un show en el territorio mexicano.

El tan esperado y ansiado evento por el público estará a cargo de los gigantes del entretenimiento Ticketmaster y Ocesa, por lo que, como es costumbre, contará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex que se llevará a cabo el 6 de marzo a partir de las 14:00 horas.

Mientras que la venta general estará disponible el 7 de marzo en el mismo horario, y se podrán adquirir los boletos a través de la página oficial de Ticketmaster o en la taquilla del recinto.

