La vida de Camilo gira alrededor de sus hijas

Para el cantante Camilo, ahora la paternidad es lo más importante. Convertirse en padre transformó su vida y su carrera, dándole un sentido y una dirección diferente. Su vida diaria y sus decisiones creativas giran alrededor de sus hijas, quienes ahora son su fuente de inspiración para hacer música.

“Mis hijas son mi inspiración diaria. Cada momento con ellas me enseña sobre el amor incondicional y la importancia de vivir en el presente”, comparte el artista, quien reconoce cómo ser padre influye en su proceso creativo.

A lo que agrega: “Todo gira alrededor de ellas, de mis hijas. Literalmente desde a qué hora empieza el concierto hasta por dónde sale la camioneta, qué pasa en el camerino, a qué hora salimos del hotel, a qué hora es la prueba de sonido, qué canciones cantamos y en qué momento”.

Además, destaca el sentido de responsabilidad que siente como padre, consciente de que cada decisión influirá en el futuro de sus hijas.

“También debe de ser una experiencia placentera para mi esposa, que es el centro y el chasis de la estabilidad de nuestros corazones en la familia, y que sea un parche chévere para mis hijas, para que tenga sentido en el tiempo y poder proyectar una vida así. Mis canciones, toda mi creatividad, todas son diferentes desde que nacieron mis hijas”, enfatiza el cantante de 30 años de edad.

“Nuestro lugar feliz Tour”

Camilo regresó a México con su gira “Nuestro Lugar Feliz Tour”, en la que presentará su nuevo álbum “Cuatro”, hoy, en el auditorio Telmex.

Tras recorrer grandes plazas en Europa, Estados Unidos, Ciudad de México y Monterrey, el colombiano preparó un show con grandes sorpresas para sus fans mexicanos.

Su álbum “Cuatro”, lanzado el 23 de mayo de 2024, está inspirado en ritmos tropicales y ya se ha convertido en un éxito, con sencillos como “Plis” (ft. Evaluna Montaner), “Autodiagnóstico” y “Una Vida Pasada” (ft. Carín León), que alcanzaron el número uno. “Una Vida Pasada” obtuvo más de 101 millones de vistas en YouTube y logró certificación Platino en México.

Este año, recibió tres nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo Grabación del año por “Una Vida Pasada”; así como Álbum del año y Mejor álbum tropical contemporáneo por “Cuatro”, que ya fue galardonado como Álbum tropical del año en la pasada entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

Para Camilo, estos premios tienen un significado especial: “Me permito celebrar a todo volumen y a todo nivel, pero luego regreso a mi creatividad desde cero. Las nominaciones son como un abrazo al corazón de parte de mis colegas que admiro. No existen sólo para ser celebradas, sino para recordarte que el arte y la creatividad son lo que realmente importan en este camino”, reflexiona el cantante.

Sin embargo, es consciente de la dualidad entre el reconocimiento externo y la satisfacción personal.

“Los Grammys que tengo los tengo en mi casa, en mi estudio. No hay ningún Grammy ni ninguna placa del disco del doble diamante y el platino de tal, porque esa vaina distrae muchísimo. Cuando estás todo el tiempo volteando a mirar el Grammy, es una distracción muy grande, pero sí, me encanta, me lo celebro montones”.

Disfruta de “Cuatro”

Camilo tomará el escenario del auditorio Telmex hoy, domingo 10 de noviembre, a las 19:00 horas. Boletos en las taquillas del recinto.