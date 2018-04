La última vez que los veremos juntos

El 10 de mayo es una fecha muy presente en la mente de todos los mexicanos con la celebración del Día de la Madre; un día que cobrará más brillo si de invitarla a un concierto se trata. Y qué mejor que hacerlo en el tour de despedida de cuatro legendarios del rock mexicano, que por última vez se podrán ver juntos en nuestra ciudad.

Se trata de la gira “Juntos por última vez”, que reúne a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez en el mismo escenario, el del Auditorio Telmex. Al respecto, Alberto Vázquez platicó con este medio sobre lo que los fans tapatíos podrán ver en esa velada rockanrolera y nostálgica.

“Lo más padre de todo es que vamos el 10 de mayo, el Día de las Madres y lo pasaremos en Guadalajara. Yo tenía muchas ganas de que esto pasara allá, tengo muchos fans, ya era justo que nos presentáramos en la Perla Tapatía. Yo creo que el concierto les va a encantar, porque de cierta manera todos tenemos canciones que recuerdan una época y que la gente añora, entonces hay para todos los gustos”, comparte Alberto Vázquez.

El intérprete de canciones como “La historia de mi amor”, comparte a manera de reflexión cómo ha sido la convivencia entre los cuatro cantantes, especialmente con Enrique Guzmán. “Ha sido una relación normal, pero quizá no tan normal con unos u otros. Por ejemplo con Enrique Guzmán no me llevaba y hubo pleito y diretes; pero ahora las cosas han pasado y el tiempo borra muchas cosas. Ahora no pasa nada, somos profesionales, estamos trabajando y eso es lo importante, que es que la gente salga contenta de los conciertos”.

Proyectos personales

Alberto Vázquez se encuentra cocinando un disco de duetos en el que incluye a destacados intérpretes. “Acabo de terminar temas como ‘Significas todo para mí’ con Christian Castro, ‘Si la invitara esta noche’ con Tania Libertad. También haré otra con El Cigala, la de ‘Al modo mío’, con Marc Anthony esperamos hacer algo, ahí vamos”.

A futuro, el cantante busca presentar su libro (que ya está terminado) llamado “Alberto Vázquez canta la vida de un hombre común”. “No es que canta de cantar, sino que cuenta la vida de un hombre común que soy yo”, explica.

También está en el proceso de armar un disco con canciones inéditas “y seguir en esto que es mi vida”, señala el famoso cantante, quien invita a todos sus seguidores tapatíos a que acudan el próximo 10 de mayo a la última velada, “en el día más importante para todos, el Día de las Madres”.

ASISTE

“Juntos por última vez”

Auditorio Telmex (Obreros de Cananea #747, Zapopan)

21:00 horas

Boletos en taquillas del recinto y el sistema Ticketmaster, desde $350 pesos hasta $1,800 pesos