La reacción del hijo de Fernanda Castillo al ver foto de Silvia Pinal

Además de ser conocida por su destacada carrera como actriz, Fernanda Castillo ha sido comparada desde muy joven con Silvia Pinal debido al parecido físico entre ambas, sin embargo, nunca imaginó que hasta su hijo Liam, de casi cuatro años, quedaría asombrado al notar las similitudes, al grado de confundir una fotografía de la diva con una de su madre.

Te podría interesar: Estas son las mejores películas de cine de oro mexicano según la IA

La actriz relató esta anécdota durante su aparición en el estreno de "Ahora que no estás", una serie protagonizada por su esposo, Erik Hayser. Castillo se mostró orgullosa del trabajo de su pareja, quien en el proyecto aborda cómo un hombre enfrenta el duelo por la pérdida de un ser querido.

En cuanto a las comparaciones con Silvia Pinal, Fernanda las recordó con cariño y admiración, "Siempre me halagará mucho y lo llevo como un gran honor" , dijo a Berenice Ortiz y otros miembros de la prensa.

Castillo señaló que estas comparaciones se remontan a los inicios de su carrera en televisión, cuando fue invitada por Pinal para participar en el programa "Mujer, casos de la vida real".

“Tengo el recuerdo de ella cuando salí de la escuela (CEA). Me invitó a trabajar en "Mujer, casos de la vida real", lo primero que hice en mi carrera fue de ella, trabajando como productora. Desde que soy muy niña me han hablado de este enorme parecido que es muy impresionante” , compartió.

Sobre la reciente pérdida de Silvia Pinal, Fernanda contó que estaba revisando fotografías de la diva en redes sociales cuando su hijo Liam se acercó y, al ver una imagen, le dijo con seguridad, “Eres tú”, por lo que la actriz explicó a su hijo “No exactamente, hijito”, pero quedó sorprendida por la reacción del pequeño.

Castillo también recordó una anécdota de su infancia, cuando bromeaba con su madre sobre su supuesto parentesco con Silvia Pinal. “Le decía: ‘Mamá, di la verdad. No me voy a enojar, pero yo creo que tú me robaste de la casa de Silvia Pinal, porque a ti no me parezco nada, pero a la señora me parezco un montón. Y si me lo dices, puede que mi carrera avance más rápido’” , comentó en tono humorístico.

Fernanda envió un mensaje de condolencias a la familia de Silvia Pinal, expresando la admiración por su legado y lo que representó como figura icónica en la industria del entretenimiento.

“Mandándoles a sus hijas, a su familia, un abrazo muy fuerte porque se nos fue la última diva, una mujer muy impresionante, muy libre, que decidía. Una mujer progresista, eso me encanta. Me parece increíble el legado para sus hijas y para las mujeres de México”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AF