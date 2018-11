La picardía egipcia de Germán Ortega

La comedia siempre ha sido necesaria y para el actor Germán Ortega cuando este género llega al teatro se convierte en el antídoto ideal para olvidarse un poco del ajetreo y las situaciones complejas que vive el país. Es por ello que este humorista no abandona el escenario y las risas cuando llegan proyectos como “Cleopatra metió la pata”, una comedia musical con bastante picardía, enredos románticos y acidez.

Explorar los personajes femeninos no es algo nuevo para Germán, quien durante años ha cautivado al espectador con la creativa cocinera “Perejila”, experiencia que junto a otros personajes como “El Peje” y el jorobadito “Igor”, ahora lo impulsan a interpretar una versión muy peculiar de la emperatriz Cleopatra que, por primera vez, llega a Guadalajara al Teatro Galerías.

“Por años he hecho a la ‘Perejila’, a otras mujeres como Silvia Pinal; ahora que fui a Moscú también interpreté a otra. Pero Cleopatra también es algo especial, no es una ‘vestida’, yo hago realmente esta interpretación como Cleopatra que habla como ‘La doña’, no verán a ‘La perejila’ que es una loca”, señala el histrión.

Acompañado por un gran elenco como: Ninel Conde, Carlos Espejel, Luis de Alba, Freddy Ortega y Maribel Guardia y con la participación especial de “La chupitos”, entre otros, Germán Ortega lidera este proyecto humorístico que recorre todo México con respuestas positivas hacia el planteamiento que hacen muy a la mexicana sobre uno de los pasajes más emblemáticos de la historia universal: la conquista de Egipto.

“Llegan invasores a Egipto y todos los ministros se alteran y llaman a Cleopatra, quien con su encanto y seducción puede parar el caos. Así me voy despachando los conquistadores, hago lo que sea para que se enamoren de mí, llega Marco Antonio, también lo enamoro. Son escenas muy divertidas, a Cleopatra le doy ese toque especial”.

El comediante señala que dar vida a “Cleopatra” resulta una experiencia única en su trayectoria, al ser el responsable de todo el caos sobre el escenario junto a personajes muy especiales que pondrán todo tipo de trabas para que la famosa emperatriz logre seducir a Julio César: “Es una obra completa de principio a fin con mucha comedia. A nosotros el aplauso y la risa de la gente es un antídoto para seguir adelante. Si la obra no funcionara yo no perdería mi tiempo en estar viajando y tomar carreteras con algo que no funciona, pero aseguro que la obra funciona muy bien”, finaliza.