La música emergente toma el Foro Independencia

Este sábado, el Foro Independencia será la sede del festival Catharsis, un evento donde bandas emergentes se unirán en un viaje sonoro que recorrerá desde la energía frenética del punk hasta los ecos profundos del post-rock.

Catharsis, que celebra su cuarta edición, se ha posicionado como un espacio para el descubrimiento de nuevas propuestas y la consolidación de talentos. Francisco Javier Zepeda González, fundador y director del festival, compartió algunos detalles sobre los orígenes del evento y el reto que implica organizar un festival de esta magnitud.

“La primera edición fue digital, en 2020. En aquel entonces figuraban bandas como Dolores de huevos y Los Blenders, entre otras. Después tuvimos dos ediciones más en 2022 y 2023, y ahora estamos en la cuarta” . Esta evolución ha permitido al festival crecer y adaptarse a las nuevas dinámicas de la industria musical, en la que las bandas emergentes juegan un papel crucial.

El proceso de curaduría del festival ha sido un reto constante para Zepeda, quien ha visto cómo la industria ha cambiado en los últimos años.

“Cada vez me doy más cuenta de que requieres más tiempo para hacer un booking,” explicó. “Al principio todo parecía más tranquilo porque no había tantos eventos o festivales. Ahora, aunque no es que haya demasiados, sí los suficientes como para estar ocupados. Necesitas tiempo para investigar bien y hacer una buena curaduría, especialmente con las bandas internacionales. Con los proyectos más pequeños es más fácil, pero con las bandas extranjeras el proceso es más complicado”.

Para esta edición, Catharsis se ha enfocado en impulsar el talento emergente, dando espacio tanto a bandas que están dando sus primeros pasos como a proyectos que se comienzan a consolidarse.

Zepeda destacó la importancia de apoyar a una nueva ola de música que está surgiendo en la Ciudad de México, una generación de bandas que, según él, aún no ha sido plenamente reconocida.

“Actualmente hay una oleada de nueva música, de una nueva generación de bandas fuertes que no se han incluido lo suficiente en la escena” , comentó. Se refirió a este movimiento como un “nuevo punk”, un sonido fresco y diferente que busca abrirse camino en un panorama musical saturado de propuestas tradicionales.

Además, para fortalecer esta edición del festival, Catharsis se ha aliado con A VI SO, una promotora independiente que comparte el mismo objetivo de impulsar la escena emergente y los sonidos más pesados. Esta colaboración busca brindar un espacio tanto a los artistas como a los fans, creando una plataforma donde se promuevan las nuevas propuestas musicales.

El cartel de bandas que integran el festival se conforma por: SGT. Papers, unperro Andaluz, Grito Exclamación, Malcriada, Grave / Mal, Ven y Mira, Extraño Enemigo y Fluwumak.

Para Zepeda González, la pandemia jugó un papel clave en la evolución de muchas de estas bandas. “A partir de la pandemia han surgido buenas bandas, muchas resistieron, no pararon. En ese preciso momento también empezaron a consolidarse más ciertos sonidos, dejaron de parecer raros y comenzaron a formar parte de una comunidad más amplia”. Este fenómeno, según el promotor, ha permitido que estos proyectos encuentren su lugar dentro de una escena que sigue evolucionando.

Zepeda destacó también que el sonido actual está pasando por una transformación importante, algo que él atribuye a una adaptación tanto de los artistas como del público. “Hay un sonido de este momento que no se estaba dando antes, y esta parte también creo que tiene que ver con una adaptación de nosotros a ciertas formas de la música”. Este cambio es visible en la alineación del festival, donde se mezclan estilos diversos, desde el punk más crudo hasta sonidos más experimentales y complejos.

Las entradas para Catharsis están disponibles en el sistema Passline a un precio de $280.

YC