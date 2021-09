La mirada del cine hacia la labor periodística

Desde 1958, cada día 8 de septiembre se ha reconocido el Día Internacional del Periodismo, en memoria del periodista checoslovaco Julius Fucik, quien tras sus investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado por los nazis en 1943.

Aunque el reconocimiento a la labor del periodista tiene diversas fechas de conmemoración dependiendo del país o región, cada año el significado de este día adquiere o suma nuevas perspectivas de reflexión hacia una de las figuras principales de la investigación: el reportero, que ya sea desde la expresión gráfica, auditiva/sonora, audiovisual o escrita, presenta diversas dinámicas y formas de adentrarse y dar a conocer los temas de interés social, político, cultural, de vida cotidiana, del deporte, entretenimiento, de los panoramas económicos, ambientales, de seguridad, salud pública, gastronomía, tecnología y turismo; por ejemplo, entre otras tantas vertientes que requieren del análisis y un diálogo constante entre sus creadores, innovadores y principales receptores: la sociedad en general.

El ejercicio periodístico puede ser apreciado, entendido y confrontado desde diferentes visiones, pero siempre hay algo común entre quienes lo realizan: la pasión por informar y principalmente descubrir historias que significan un cambio importante para el mundo, aunque el resultado de estas crónicas pueden ser tristes, conmovedoras, de angustia o de prevención, pero también tienen ese toque para detonar la felicidad, el reconocimiento y la empatía.

Ya sea que se trate de un tema político, de seguridad, deportivo o de entretenimiento, el periodismo comparte procesos entre los diferentes perfiles de reporteros, siempre partiendo de las preguntas clave y básicas: ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿ por qué? ¿quién o quiénes están involucrados? ¿cuáles son los antecedentes y avances?, por ejemplo.

Seamos conocedores o no de los procesos periodísticos que se requieren para una investigación, existen diversos testimonios y crónicas que nos permiten adentrarnos a la piel del reportero y el formato cinematográfico ha sido uno de los que proponen historias basadas en hechos reales o con toques de ficción sobre la labor del periodismo, la vida de las redacciones, de cómo un dato que parece cotidiano o sin relevancia puede ser tan solo la punta del iceberg para mostrar una historia de lucha por la dignidad y el derecho humano. A continuación, encontrarás algunos ejemplos de narrativas audiovisuales que exploran diversas facetas y perspectivas del periodismo.

Spotlight: en primera plana

Amazon Prime

Este filme ganador del Oscar y dirigido por Thomas McCarthy, muestra el proceso que los periodistas de The Boston Globe siguieron para exponer casos de pederastia en sectores religiosos de Massachusetts, investigación que al medio le mereció ser reconocido con el Premio Pulitzer; este drama basado en hechos reales está protagonizado por Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams, entre otros.

The Post: Los archivos del pentágono

Play Google

Especial

Este filme dirigido por Steven Spielberg, tiene como protagonistas a Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson y Bob Odenkirk, entre otros, quienes situados en los años 70, reflejan parte de la labor de los periodistas del The Washington Post y The New York Times y sus procesos de investigación y confrontación al hacer públicos los llamados “papeles del Pentágono”, respecto a información oculta sobre la guerra de Vietnam desde el gobierno de Estados Unidos.

Atleta A

Netflix

Especial

Brindar espacio y respeto a víctimas de abuso sexual en los medios de comunicación, fue clave para iniciar una de las investigaciones más desgarradoras del mundo deportivo en Estados Unidos, luego de que mujeres gimnastas de alto rendimiento -adultas y niñas- sobrevivientes a los abusos del ex doctor deportivo Larry Nassar, decidieron compartir su experiencias a medios como The Indianapolis Star.

After Life

Netflix

Especial

Desde una perspectiva cómica y de sátira, el humorista y actor Ricky Gervais ofrece en esta serie -en dos temporadas- una mirada singular al ejercicio periodístico en un pequeño poblado de Inglaterra, al interpretar a un veterano reportero y editor, quien tras la muerte de su esposa, pierde empatía por seguir con su labor y replantea el sentido de su vida, sin embargo, la llegada de una nueva aspirante a reportera a la redacción, será clave para animarse a buscar nuevas historia y dar un giro a su dramática vida.

Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía?

Netflix

Especial

Este documental dirigido por Manuel Alcalá, explora entrevistas y testimonios que intentan poner sobre la mesa perspectivas y recuerdos sobre las razones por las que fue asesinado el periodista mexicano Manuel Buendía, quien fue ultimado en la Ciudad de México en 1984, ante las denuncias y reflexiones que el reportero brindó en su popular columna “Red privada” en las que constantemente exhibió las redes de corrupción e influencias del gobierno mexicano con el crimen y su impacto en otros países y conflictos sociales. Disponible en Netflix.

Justicia para el pequeño Gabriel

Netflix

Especial

Este documental dirigido por Brian Knappenberger, conformado por seis episodios, explora la violencia que vivió el niño Gabriel (de origen latino) y cómo la noticia de su muerte en “extrañas” circunstancias en Los Ángeles, llevaron al periodista Garrett Therolf de LA Times a profundizar en las omisiones del trabajo social de protección a mejores y el contexto familiar de Gabriel, que derivó en un complejo y desgarrador juicio de conocimiento público.

