La jugada final de “Club de Cuervos”

Hoy 25 de enero llega a la plataforma de Netflix la cuarta y última temporada de la serie mexicana “Club de Cuervos”, proyecto de la compañía de streaming que se va en su momento más exitoso. En entrevista con Jesús Zavala, quien da vida a uno de los personajes más entrañables de la serie: “Hugo Sánchez”, detalla los aprendizajes y sentimientos que le deja su participación en el show que promete emocionar a sus seguidores con el último partido:

“Sigo asimilando que ya es la última temporada, pero estoy muy contento y satisfecho, estoy feliz del resultado, pero también es triste despedirse de este proyecto después de cuatro años y de tantas anécdotas, aventuras y aprendizajes, será un fin de semana difícil para mí. Me urge que la gente vea el resultado y quede igual de contenta como nosotros con lo que hicimos”.

Esta serie fue importante para Zavala, puesto que su personaje logró tener la misma trascendencia que la de los protagonistas, incluso Netflix le hizo su propio spin-off: “La balada de Hugo Sánchez”. “Este impacto que tuvo ‘Hugo’ con el público es otra cosa que sigo asimilando paso a paso. El hecho de que un personaje tan secundario haya tomado la importancia necesaria para tener su propia serie es algo que normalmente no vemos, y que me haya tocado a mí es algo genial, fue algo difícil pero se logró. El hecho de tener el primer spin-off original de Netflix en el mundo suena bastante intimidante, pero el resultado fue genial, los fans lo pedían, yo me quedo con lo agradecido que estoy con el cariño de la gente”.

Y, ¿qué sorpresas se preparan con la llegada de la cuarta temporada? “No puedo decir nada hasta dentro de días, pero vienen situaciones que no habíamos visto en la serie, creo que vamos a ver un lado muy vulnerable de todos los personajes, como lo hemos visto en el tráiler, vemos a unos ‘Cuervos’ muy unidos, creo que eso es lo que más va a llamar la atención. Veremos una batalla final muy buena e impresionante, y situaciones nuevas para ‘Hugo Sánchez’. Será algo único”.

Sobre su opinión de que culmine la serie en un momento donde goza de mucho éxito, Jesús comparte que “es de los primeros proyectos en México que tiene este impacto tan grande que se vuelve automáticamente en un clásico y en un referente del entretenimiento y creo que no podíamos cerrarlo desgastándolo. Pocas veces en México respetamos la esencia de la serie o del proyecto cuando tiene éxito. ‘Club de Cuervos’ tuvo la dosis correcta y perfecta de capítulos, esta última temporada es más que suficiente y es un cierre digno”.

Estrena “Veinteañera, divorciada y fantástica”

Luego del éxito de hace unos años de “Treintona, soltera y fantástica” con Bárbara Mori, filme que se rodó en Guadalajara y fue una de las cintas más exitosas durante 2015, ahora toca el turno de “Veinteañera, divorciada y fantástica” protagonizada por Paulina Goto, y con la participación de Vadhir Derbez y, obviamente, Jesús Zavala.

“Es un proyecto muy padre que lo dirige Noé Santillán, que justo es paisano de Guadalajara, como que nos reunimos muchos que somos de aquí para hacer la cinta y hablando de esta ciudad. Entonces, es un regalo muy bonito a ciertas cosas que nosotros que somos de Guadalajara sabemos que pasan. Es una comedia divertida y juvenil con un tema que sucede. El otro día nos preguntaban en una rueda de prensa cómo manejábamos algo tan inusual como que una veinteañera esté divorciada, pero es que sí sucede, tengo amigos que ya se divorciaron y tengo 27 años, y a las afueras de la Ciudad de México suele suceder más, es un ritmo de vida diferente donde uno toma esas decisiones a más temprana edad”.

El personaje que hace Jesús, comenta, es muy diferente a lo que ha realizado: “Además, trabajo con tantos amigos que no había visto desde hace tiempo. Mi personaje se llama ‘Andrés’, la mayor parte de la película convivo mucho con los personajes de Vadhir y de Paulina, somos amigos desde la infancia y nos dejamos de ver hace tiempo, estando en la Ciudad de México nos volvemos a reencontrar, mi personaje es un chavo, abogado exitoso, y por azares del destino se van cruzando otros caminos”.

La película se estrenará a finales del 2019, mientras que Zavala tiene un año lleno de proyectos que espera poder revelar próximamente.