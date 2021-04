La irreverencia sonora de la melancolía en “Mi sobrino Memo”

Sacarle jugo a los desaires y tragos amargos del amor es la propuesta que posiciona a “Mi sobrino Memo” como uno de los proyectos con mayor movimiento en la industria sonora del indie-folk-pop en México, ámbito en el que las tristezas y la melancolía han sido claves para conectar con una gran audiencia desde las plataformas digitales.

Eduardo “Lalo” Martínez, originario de la Ciudad de México, es quien está detrás de “Mi sobrino Memo” y de la composición que hay en cada canción de este proyecto que ha llevado a sus oyentes a un peculiar viaje que reflexiona desde la nostalgia y el desahogo emocional mediante una narrativa que explora las profundidades de las relaciones amorosas, de los sinsabores del abandono y de cómo hay que aprender a decir adiós cuando es momento de tomar diferentes caminos.

“Soy muy partidario de la frase que dice Jodorowsky, de que el que yo quiera que me quieran no es amor, pero sí del ‘quiero quererte’, realmente eso es el amor. Entramos en esa cuestión de que el hecho de que tú quieras a alguien, que le seas incondicional, no quiere decir que esa persona vaya a sentir lo mismo. A veces consideras que una persona es la indicada para ti, pero no siempre puede ser lo mismo desde la otra persona”.

Con el lanzamiento de su más reciente canción “Nunca sabrás”, “Mi sobrino Memo” da seguimiento a la historia de su álbum “Bye bye, sayonara; Nunca sabrás que esto es para ti”, que a raíz de la pandemia tuvo que replantear su lanzamiento para que sus primeros sencillos “Aeroplanos”, “Nunca te olvido”, “Te lo debo contar” y “Los Felices”, lograran cautivar al público en medio de un caótico 2020.

“Fue un año bastante complicado, lo noté desde el primer mes, porque la idea era lanzar todo el disco y cuando lanzamos ‘Aeroplanos’ ya estaba la cuarentena y notamos una disminución cañona en nuestros números y la recepción, como que la atención no estaba en lo absoluto en las canciones. A mí la cuarentena me ayudó a terminar muchas canciones que tenía abandonadas, afortunadamente no fue un cambio tan radical, pudimos seguir. Reformulamos muchos planes, decidimos esperar”.

Lalo Martínez explica que “Nunca sabrás” también muestra la capacidad del proyecto para transformar conceptos que son distantes del proyecto de “Mi sobrino Memo”, pues explica que una de las frases clave del coro “estoy ansioso de veras… de olvidarte”, surgió de una popular canción “El ansioso” de un grupo norteño Marrano y que por alguna razón rondó por su cabeza durante un tiempo y sin dudarlo decidió llevó estas palabras a un sentido diferente para hablar sobre lo que pasa al terminar una relación sentimental.

“Esta canción surge con base a una de mis primeras relaciones, de las más sinceras y primerizas. Es para una persona que no sabe que yo seguí con mi carrera musical, que hice mi proyecto, que hice el personaje de ‘Mi sobrino Memo’. También toma referencia de la canción de ‘El ansioso’, porque soy mucho de estar jugando con palabras, frases y acordes, y traía muy pegada esa canción y en una sesión de composición salió ese coro y empecé a trabajar la historia”.

El cantautor detalla que durante 2021 seguirá concentrado en la producción de las canciones pendientes de “Bye bye, sayonara” para seguir con el ritmo de estreno cada seis semanas a través de las plataformasdigitales.

AMD